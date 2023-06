『PENTAGON 2023 FAN CONCERT ~UNIVERSE 君への詩~』より

韓国のグループ・PENTAGONが24日、東京・NHKホールで今年初となる日本公演『PENTAGON 2023 FAN CONCERT ~UNIVERSE 君への詩~』を開催。8ヶ月ぶり8人での来日となる今回のイベントでは、ライブはもちろんのこと、わちゃわちゃした雰囲気でトークやゲームが行われ、ファンであるUNIVERSEと一緒に盛り上がった。

冒頭、「久しぶり!UNIVERSE」とPENTAGONが登場すると黄色い歓声に会場が包まれ、「Shine」でライブがスタート。「DO or NOT」でもコールアンドレスポンスで会場の熱を一気にあげた。

次のトークパートでは、作詞・作曲・プロデュースをメンバーが行っているPENTAGONならではの楽曲振り返りコーナーに。まず“1番印象に残っているミュージックビデオ(MV)”では、メンバー投票でダントツトップはでデビューアルバムの収録曲である「Gorilla」という結果に。同曲を選んだフイは「初のMV撮影でとても緊張したし、ダンスがすごく過激で強いもので構成されていたので、体力的にとてもつらかった」と映像と共に振り返りメンバーも感慨深く見入った。

次に「HAPPINESS」が挙がり、ユウトは「海でのドライブのシーンが楽しかった」と振り返った。続く「Daisy」はウソクが「歌も良かったし、メンバーごとに違う場所で撮影できて、一人ひとりがよく見えて良かった」、キノも「一人ずつのキャラをよく見せることができてうれしかった」と振り返り、「これが一番お金のかかっているMVです(笑)」と明かしファンの笑いを誘った。

“1番好きなダンス”では「Feelin' Like」を選んだホンソクは「ただひとこと、かっこいいんだよね」と言い、ダンスも披露。「Basquiat」を選んだキノは「演技力が光るダンス」とアピール。「Like This」と答えた時のジンホは「とてもきついけど、とてもよく構成されています。アメリカの振付師さんが作ってくださって結構いい値段のダンスです」と再び笑いを誘った。

またファンが答えた“1番好きな曲”はトップ3を発表。3位は「Just Do It Yo!!」で、作詞作曲に携わったシンウォンは「Oh my God!!!」と叫び喜びを爆発させていた。2位には「Daisy」がランクイン。ファンからの「初めて音楽番組で1位を取れた大切な曲」「PENTAGONを好きになったきっかけの曲」との意見にフイは「一生懸命練習した曲でした。こうしてたくさんの方が愛してくれていて本当にうれしいです」とコメント。

そして1位に輝いたのは「Spring Snow」。ファンからは「どんなに気分が落ち込んでまいても、笑顔になれて楽しくなれる」との声が。作詞をしたキノは「UNIVERSEのみんなに手紙のようなプレゼントをあげたくて作詞した曲です。(こうして皆さんの声をきいて)プレゼントをもらったような気分です」とうれしそうに語った。

また、同じく作詞をしたウソクは「この曲はステージでパフォーマンスするのが楽しいなと思います」と感想を伝え、ユウトは「キノくんはたくさん曲を書くので、素敵な曲がまだたくさんあるんですよ。なので、当然の結果だなと思います」と自信をみせた。

続けて新曲に込めた思いをキノは「愛する人がお互いに相手と言葉を交わします。それを文字で書いてみるとまるで一編の美しい詩のようだなと思って曲にしてみました」と作成過程を明かし、日本初披露となる「詩(Shh)」をパフォーマンス。また「HAPPINESS」ではキノが「久しぶりに8人のハピネスを見せることができてうれしかったです」と笑顔で充実感を見せた。

ユニットパフォーマンスではフイとシンウォンが「WTH」を、ユウト、キノ、ウソクが「ケルベロス」を披露。フイは「シンウォンくんとロックな曲をパフォーマンスしました」、シンウォンは「この曲をUNIVERSEが直接見るのは初めてですよね?なので、緊張して、記憶がまったくありません(笑)が、ホットな会場の雰囲気は記憶しています」と笑顔。「ケルベロス」についてユウトは「こういう曲はPENTAGONにあまりないので、とても楽しかったです」と振り返った。

ソロステージでは、ヨウォンが「4年前にぼくが約束したことがありました。この曲を歌うということです。きょうここで約束を果たします」とHY「366日」を、ジンホは優里「ベテルギウス」、ホンソクは米津玄師「Lemon」をカバーで歌唱。ホンソクは「Lemon」を選んだ理由を「今でもあなたは私の光、今でもあなたは私のUNIVERSE」とファンへの思いを乗せ歌い、伝えた。

終盤にUNIVERSEに聞かせたい曲として「Feelin' Like」「Daisy」を披露。「Daisy」ではファンが白いデイジーの花を掲げて、会場が一体感に包まれる場面も。最後にフイが「UNIVERSEのために久しぶりに8人で準備しました。楽しかったですか?きょうもUNIVERSEと一緒に過ごせて、本当にありがとうございます!愛してます」と感謝し、「Call My Name」「Beautiful Goodbye」で本編を終えた。

アンコールではメンバーが客席に降りてくるサプライズも。「火花」を歌いながら3階席まで行くメンバーもおり、ファンは大喜び。

最後のあいさつではメンバー、一人ひとりが久しぶりのファンコンサートを振り返った。唯一の日本人メンバーで日本のイベントや番組でMCを努めているユウトは「最近はアイドルをサポートする側だったんですけど、ステージに立ってこれが当たり前じゃないんだなと思いました」と率直な思いを明かし、ヨウォンは「UNIVERSEと一緒に歌って声が聞こえたのは久しぶりです。なので、興奮しました」、兵役とオーディション番組『BOYS PLANET』出演で久しぶりのライブ参加となったフイは「久しぶりのファンコンサートで緊張しましたが、UNIVERSEの声を聞いた時、緊張を全部忘れました。僕のパワーの理由になってくれてありがとうございます」と感謝。

ジンホは「今年はここまで忙しかったですが、きょうUNIVERSEに会って力がつきました」、キノは「きょうは特別に感謝したい人がいます、それはメンバーです。なぜかというとフイさんが『こんなにたくさんのUNIVERSEが、たくさんの愛を僕たちにくれるのは、となりにメンバーたちがいるから』という話をしてくれました。その話をずっと考えてみました。メンバーもみなさんもありがとう」としみじみ。

療養から復帰したホンソクは「ぼくは本当に言いたいことがたくさんあります。頭の中に浮かぶことがたくさんありますが、どう整理したらいいかわかりません。ただ、ひとつ浮かぶことは、UNIVERSEにすごく会いたかったし、すごく愛してるということです。こうして8人そろって日本に来たのは本当に久しぶりですが、ぼくが日本に来たのは3年以上ぶりかなと思います」と涙し「僕が最後にみた姿のままで皆さん残っていてくれて、ありがとうございます」と感謝を精一杯伝えた。

入隊が近づいているとされるシンウォンは「ホンソクさんが帰ってきたし、僕はいつが最後になるかわかりません。なので、きょうが最後かのように頑張ってます。きょうもありがとうございます」、最後にウソクは「久しぶりにUNIVERSEのみなさんと一緒にステージをしたら、僕の人生はなんて楽しいんだと思いました。一度きりの人生だから、僕の大切な人たちとともに生きていきたいと思います」と熱のこもったメッセージをした。

記念撮影を終えると、「Spring Snow」「Shine(別バージョン)」でたっぷりファンと交流し、ファンコンサートの幕を閉じた。

■『PENTAGON 2023 FAN CONCERT ~UNIVERSE 君への詩~』セットリスト

01.Shine

02.DO or NOT

03.詩(shh)

04.HAPPINESS

04.WTH(フイ/シンウォン)

05.ケルベロス(ユウト/キノ/ウソク)

06.366日(ヨウォン)

07.ペテルギウス(ジンホ)

07.Lemon(ホンソク)

08.Feelin' Like

09.Daisy

10.Call My Name

11.Beautiful Goodbye

EN1.火花

EN2.Spring Snow

EN3.Shine(別バージョン)

関連キーワード 音楽