Hey! Say! JUMP、15周年ライブ東京ドーム公演をディスク化 初回特典映像にアリーナ公演
2023年6月2日 17時00分 (6月2日 18時06分更新)
人気グループ・Hey! Say! JUMPのCDデビュー15周年を記念して2022年12月から全国4大ドームを周った『Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023』から東京ドーム公演の模様を収録したBlu-ray＆DVDを、7月12日に発売する。
多くの人に愛されてきた代表曲を惜しげもなく詰め込み“これぞHey! Say! JUMP”とも言えるザ・エンターテインメントなライブ映像に。会場が一体となるハッピーな楽曲はもちろん、一糸乱れぬ激しいダンスパフォーマンスなど見どころが満載。
初回限定盤には、特典映像として、2022年8月発売の9thアルバム『FILMUSIC!』を引っさげ行われたアリーナツアー『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC!』有明アリーナ公演も収録。通常盤には、特典映像として、ソロアングル3曲を収録している。
■初回限定盤（Blu-ray2枚組）スペシャルBOX仕様：7920円（税込）
封入特典：ライブフォトブックレット（64P）・組み立て式 ぬい専用劇場チェア・スマホサイズフォトステッカー
DISC1：LIVE本編
DISC2：特典映像「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC！」
※DISC1には、本編映像の他に、「恋をするんだ」グループアングルの定点映像も収録。
DISC2：特典映像「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC！」
※DISC1には、本編映像の他に、「恋をするんだ」グループアングルの定点映像も収録。
■通常盤（Blu-ray2枚組）：5500円（税込）
折りポスター封入
DISC1・2：LIVE本編
DISC2【特典映像】ソロアングル 3曲（クランメリア／群青ランナウェイ／恋をするんだ ）
DISC2【特典映像】ソロアングル 3曲（クランメリア／群青ランナウェイ／恋をするんだ ）
■初回限定盤（DVD3枚組）スペシャルBOX仕様：7920円（税込）
封入特典：ライブフォトブックレット（64P）・組み立て式 ぬい専用劇場チェア・スマホサイズフォトステッカー
DISC1・2：LIVE本編
DISC3：特典映像「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC！」
DISC2には、本編映像の他に、「恋をするんだ」グループアングルの定点映像も収録。
DISC3：特典映像「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC！」
DISC2には、本編映像の他に、「恋をするんだ」グループアングルの定点映像も収録。
■通常盤（[DVD 2枚組）：5500円（税込）
折りポスター封入
DISC1・2：LIVE本編
DISC2：特典映像ソロアングル3曲（クランメリア／群青ランナウェイ／恋をするんだ）
DISC2：特典映像ソロアングル3曲（クランメリア／群青ランナウェイ／恋をするんだ）
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