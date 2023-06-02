6/5付週間アルバムランキング 1位はENHYPEN『DARK BLOOD』
2023年6月2日 17時00分 (6月2日 18時06分更新)
男性7人組グループ・ENHYPENの最新アルバム『DARK BLOOD』が、初週16.3万枚を売り上げ、5月30日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、2022/11/7付での『定め』に続き【※】、初登場1位を獲得した。
【※】『定め』は、2022/11/7付、11/14付の2週連続で1位を獲得
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： DARK BLOOD ／ ENHYPEN
2位： i DO ME ／ Snow Man
3位： MY WORLD ／ aespa
4位： Mr.5 ／ King & Prince
5位： Countdown ／ Girls2
6位： うたの☆プリンスさまっ♪SHINING BIRTHDAY SONG CD ／ 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル,寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ
7位： Heat Wave ／ Superfly
8位： ひみつスタジオ ／ スピッツ
9位： 君という桜の花びらが僕の心に舞い降りた。 ／ SUPER JUNIOR-YESUNG
10位： SCENE ／ Da-iCE
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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