ENHYPEN『DARK BLOOD』（BELIFT LAB／2023年5月26日発売） （P）&（C） BELIFT LAB Inc.

男性7人組グループ・ENHYPENの最新アルバム『DARK BLOOD』が、初週16.3万枚を売り上げ、5月30日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、2022/11/7付での『定め』に続き【※】、初登場1位を獲得した。

【※】『定め』は、2022/11/7付、11/14付の2週連続で1位を獲得

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： DARK BLOOD ／ ENHYPEN

2位： i DO ME ／ Snow Man

3位： MY WORLD ／ aespa

4位： Mr.5 ／ King & Prince

5位： Countdown ／ Girls2

6位： うたの☆プリンスさまっ♪SHINING BIRTHDAY SONG CD ／ 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル,寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ

7位： Heat Wave ／ Superfly

8位： ひみつスタジオ ／ スピッツ

9位： 君という桜の花びらが僕の心に舞い降りた。 ／ SUPER JUNIOR-YESUNG

10位： SCENE ／ Da-iCE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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