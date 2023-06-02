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前日決勝打の高橋周平が5月21日以来のスタメン　石川昂弥は10試合ぶりの一塁での出場【中日】

2023年6月2日 17時20分

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高橋周平

高橋周平

◇２日　中日－オリックス（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスタメンが発表された。中日は、１日のソフトバンク戦（ペイペイドーム）で決勝打を放った高橋周平内野手が５月２１日の巨人戦（東京ドーム）以来となるスタメン。石川昂弥内野手は１０試合ぶりとなる一塁での出場となる。先発の小笠原慎之介投手は５勝目を目指す。
【オリックス】
１番・三・広岡
２番・右・茶野
３番・遊・紅林
４番・捕・森
５番・一・頓宮
６番・左・杉本
７番・二・ゴンザレス
８番・中・野口
９番・投・山岡
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・村松
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・小笠原
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