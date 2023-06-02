前日決勝打の高橋周平が5月21日以来のスタメン 石川昂弥は10試合ぶりの一塁での出場【中日】
2023年6月2日 17時20分
◇２日 中日－オリックス（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスタメンが発表された。中日は、１日のソフトバンク戦（ペイペイドーム）で決勝打を放った高橋周平内野手が５月２１日の巨人戦（東京ドーム）以来となるスタメン。石川昂弥内野手は１０試合ぶりとなる一塁での出場となる。先発の小笠原慎之介投手は５勝目を目指す。
【オリックス】
１番・三・広岡
２番・右・茶野
３番・遊・紅林
４番・捕・森
５番・一・頓宮
６番・左・杉本
７番・二・ゴンザレス
８番・中・野口
９番・投・山岡
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・村松
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・小笠原
【オリックス】
１番・三・広岡
２番・右・茶野
３番・遊・紅林
４番・捕・森
５番・一・頓宮
６番・左・杉本
７番・二・ゴンザレス
８番・中・野口
９番・投・山岡
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・村松
３番・右・細川
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・二・福永
９番・投・小笠原
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