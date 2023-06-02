高橋周平

◇２日 中日－オリックス（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスタメンが発表された。中日は、１日のソフトバンク戦（ペイペイドーム）で決勝打を放った高橋周平内野手が５月２１日の巨人戦（東京ドーム）以来となるスタメン。石川昂弥内野手は１０試合ぶりとなる一塁での出場となる。先発の小笠原慎之介投手は５勝目を目指す。

【オリックス】

１番・三・広岡

２番・右・茶野

３番・遊・紅林

４番・捕・森

５番・一・頓宮

６番・左・杉本

７番・二・ゴンザレス

８番・中・野口

９番・投・山岡

【中日】

１番・中・岡林

２番・遊・村松

３番・右・細川

４番・一・石川昂

５番・三・高橋周

６番・左・大島

７番・捕・木下

８番・二・福永

９番・投・小笠原