今月24日に開催される格闘技『RIZIN.43』(北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)の追加カード発表会見が行われ、元K-1王者の木村“フィリップ”ミノル(29)が7年ぶりにRIZINに参戦することが発表された。キックボクシングルールで、コンゴ出身のファイターのロクク・ダリ(30)と対戦する。また、今大会がRIZINのYouTubeチャンネル登録者数100万人を突破した記念として、無料で配信することも決定した。

新生K-1で頭角を現した木村は、2016年9月のRIZINで初めてMMAルールに挑戦し、チャールズ・“クレイジー・ホース”・ベネットと対戦したが、開始早々に右ストレートをもらいダウンすると、パンチの追撃を受けてKO負けを喫した。リベンジを誓い3ヶ月のRIZINで再戦が決まったが、ベネットの来日が中止となり試合は消滅。その後はMMAを封印してK-1で活躍し、2020年3月にはK-1 WORLD GPスーパーウェルター級王座を獲得した。

21年12月にK-1での最後の試合を終えると、一度はボクシングへの転向を表明したが、22年12月にはアントニオ猪木さんの追悼興行『INOKI BOM-BA-YE × 巌流島』に参戦。RIZINファイターの矢地祐介と「1ラウンドは3分のキック、2ラウンドは5分のMMA」というミックスルールで対戦し、ラウンド1分6秒、木村が豪快な右フックをヒットさせて矢地を失神させて見事なTKO勝利を飾った。

会見でマイクを握った木村は「久々のRIZINでめちゃくちゃ気合が入ってます。キックボクシングでRIZINの主役になりに来ました。今回の試合で壮絶なノックアウトを見せて、木村ミノルはヤバイっていうのをしっかり見せたいと思います」と宣言。

7年ぶりのRIZINのリングとなるが「僕からしたら、あのときの続きをやっとできる」とリベンジに燃える。

また、同じくK-1出身の久保優太(35)が参戦し、木下カラテ(28)と対戦することも発表された。久保は17年にK-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメントで優勝。20年6月にベルトを返上してボクシングへの転向を発表したが、21年9月にRIZINに電撃参戦を果たした。MMAデビュー戦はレスリング銀メダリストの太田忍相手に終始グラウンドコントロールをされ敗戦、同年大みそかのシバター戦でも一本負けで2連敗となったが、22年11月のRIZIN LANDMARK 4で奥田啓介にTKO勝利し、MMA初勝利を記録した。

◆『RIZIN.43』対戦カード(試合順は未定)

フェザー級タイトルマッチ/クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

大島沙緒里 vs. ソルト

鈴木博昭vs.西谷大成

新居すぐる vs. 飯田健夫

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

関鉄矢 vs. 遠藤来生

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

久保優太 vs. 木下カラテ

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

山川賢誠 vs. 平野凌我

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

渡辺トシキ vs. 安海健人

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

愛翔 vs. 小出龍哉

