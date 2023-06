テレビ朝日系できょう2日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』(毎週金曜 後9:00)に出演するSixTONES、MAN WITH A MISSION、miletからのコメントが到着した。

SixTONESは、メンバーの森本慎太郎とKing & Princeの高橋海人(※高=はしごだか)がW主演を務めるドラマ『だが、情熱はある』主題歌「こっから」をテレビ初披露する。どれだけ上手くいかなくても、天才じゃなくても、「こっから」始めよう!という強い決意と情熱あふれる応援歌となってる。

森本は「熱い思いがこもった歌詞とサビのステップの振り付けは注目ポイント」と伝え、京本大我は「マイクリレーが見どころなのと、サビの部分のステップはつい真似したくなるようなキャッチーさがあるので、注目してください」とアピールする。

MAN WITH A MISSION × miletは、人気アニメ『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編のオープニング主題歌とエンディング主題歌の2曲を披露。MAN WITH A MISSION × milet名義ではオープニング主題歌「絆ノ奇跡」を、milet × MAN WITH A MISSION名義ではエンディング主題歌の「コイコガレ」をパフォーマンスする。

MAN WITH A MISSIONは「男女ノVo.ガメクルメク交差シナガラ吟ジル世界ト物語ヲオ楽シミクダサイマセ」と期待感をあおり、miletは「儚い世界観の美しさに注目していただきたいです」と見どころを伝えた。

あいみょんはNHK連続テレビ小説『らんまん』主題歌「愛の花」を、平井大は劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~』の主題歌「Symphony」を、女優発掘・育成プロジェクト『私が女優になる日_』から誕生したユニット・ブルーベリーソーダは「天使が通る」をパフォーマンス。VTR企画では、ストリーミング総再生回数が1億回を突破した「億超えソング」を一挙紹介する。

■『ミュージックステーション』出演者・披露曲

あいみょん「愛の花」

SixTONES「こっから」

平井大「Symphony」

ブルーベリーソーダ「天使が通る」

MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡」

milet×MAN WITH A MISSION「コイコガレ」

関連キーワード 音楽