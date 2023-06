新曲「儚くない」をフル解禁したSUPER BEAVER

4人組ロックバンド・SUPER BEAVERが1日、FM802のラジオ番組『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』で新曲「儚くない」を解禁した。

メンバーの渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(Gt)、上杉研太(Ba)、藤原“35才”広明(Dr)はコメントで出演。はじめに渋谷が「FM802、お誕生日おめでとうございます!」と、同局の開局34周年を祝い、5月31日に35歳の誕生日を迎えたばかりの藤原は、「俺じゃないのかよ!」と“台本通り”のツッコミを決めた。

続けて渋谷は「我々もそっちに行きたかったんですが…」と悔やみながらも、「誕生日プレゼントとして新曲をお送りします」と宣言。柳沢は「とてもいい曲ができたと思います」と誇り、「非常にSUPER BEAVERらしい思いがこもった1曲だし、久しぶりのバラード楽曲になっておりますので、じっくり聴きこんでいただきたい」と伝えた。

上杉は「SUPER BEAVERのずっと大事にしてきたものが詰まっている」と切り出し、本楽曲が音楽プロデューサー・河野圭氏とタッグを組んで制作されたことも明かす。そして「今までにない自分たちの引き出しであったり、深みをさらに詰め込むことができた」と振り返りながら、「王道なんだけど、新基軸なポイントもあるんじゃないかと思う」と胸を張る。

「オススメのポイントは?」と水を向けられた藤原は、「映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』の主題歌になっております」といい、「ぜひ劇場で、映画と一緒に聴いてほしい」とアピール。“新加入”からわずか1日にもかかわらず要点をしっかりと押さえた語り口に、渋谷は「こんなことも言えるようになった」と感動し、藤原は「35の藤原は違う」とドヤ顔も電波に乗せた。

渋谷は「テーマであったり、受け皿としては結構デカい曲」としつつ、「聴いてくださる方には、ピンポイントで刺さる部分がすごくたくさんあると思う」と自信をのぞかせた。そして「この曲を聴いて、大事な人のこととかが浮かんだら最高」と思いを伝え、「儚くない」の初オンエアへとつなげた。

このオンエアが世界最速解禁となった同曲は、6月28日にリリースを控えている。カップリングには、『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-』の主題歌「グラデーション」をアコースティックアレンジで収録。さらに初回生産限定盤には、特典映像として表題曲「儚くない」のミュージックビデオ(MV)と、同MV撮影の裏側が記録された『「儚くない」Music Video -Behind The Scenes-』など、さまざまな映像を収めたBlu-rayが同梱する。

■シングル「儚くない」収録曲

▼CD(全形態共通)

01. 儚くない

02. グラデーション -Acoustic ver.-

▼Blu-ray(初回生産限定盤のみ)

・「儚くない」Music Video

・「儚くない」Music Video -Behind The Scenes-

・「グラデーション」Music Video

・「名前を呼ぶよ」 SUPER BEAVER×東京リベンジャーズ2 Music Video

・SUPER BEAVER×東京リベンジャーズ2 Music Video -Behind The Scenes-

※特典映像のみプレイパス対応

関連キーワード 音楽