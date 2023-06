雨宮天の最新フォトブックが2冊同時発売

アニメ『七つの大罪』のエリザベス役、『この素晴らしい世界に祝福を!』のアクア役、『彼女、お借りします』の水原千鶴役などで知られ、TVドラマ『スタンドUPスタート』やCM『DMM TV』の出演でも話題の声優・雨宮天の最新フォトブックが6月12日に発売されることが決定した。あわせて表紙、法人特典が公開された。

フォトブックのタイトルは『雨宮天フォトブック 10 miles to America~classic~』と『雨宮天フォトブック 10 miles to America~modern~』。「10 miles to America」は雑誌『声優グランプリ』で2018年3月号から開始した雨宮がアメリカ本土への旅行を目指して、英語の勉強をしてきた連載企画。

5年以上続いた連載63回分を2冊に分けて同時発売し、classic編では連載前半31回分、約5年前からの懐かしの雨宮を、modern編では連載後半32回分の最新の雨宮を堪能できる。毎回英語のテストに挑戦してきた連載とあって、写真を見ながら楽しめる英語参考書となること間違いなし。

classic編の表紙はロカビリーファッションでクラシックカーに乗るレトロな1枚が、modern編にはアメリカの学生を意識したファッションでこちらを見上げる1枚がそれぞれ撮り下ろしカットから採用された。

その他、classic編には馬との撮影も行ったウエスタン、トレーラーハウスや西海岸風なスタジオ&海でのナチュラルなカットなど、アメリカの歴史&自然を感じるカットが満載。modern編には卒業の一大イベントプロムパーティー、ニューヨークでバリバリはたらくキャリアウーマンをイメージした現代的な雰囲気のカットが収録される。

また限定版、特典の画像も解禁。インフォスクエアでは、撮り下ろしグラビアから未公開カットを収録したクリアポスターがそれぞれ3枚セットで付いた限定版を販売。店舗別特典として、ゲーマーズではクリアファイルが、インフォスクエアをはじめ全9法人ではブロマイドを同封。classic、modernそれぞれ異なる絵柄になっている。さらに、写真集発売を記念して、アニメイト秋葉原2号館で開催されるパネル展のブロマイドも公開。フェア開催期間中、写真集1冊購入ごとにプレゼントされる。

関連キーワード エンタメ総合