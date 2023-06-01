関ジャニ∞横山裕、『ヒルナンデス！』体調不良で休演
2023年6月1日 12時33分 (6月1日 15時06分更新)
人気グループ・関ジャニ∞の横山裕が1日、日本テレビ系昼のバラエティー番組『ヒルナンデス！』（月～金 前11：55）を体調不良のため休演した。
番組冒頭、浦野モモアナから「横山さんは体調不良のため、おやすみとなります」とアナウンスされた。
横山は、昨年9月29日の放送以降、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』の撮影のため、出演を休止していたが、4月の放送からレギュラー復帰を果たしていた。
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