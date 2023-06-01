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BTSデビュー10周年記念　スカパー！で50以上の番組を放送　TV初放送から懐かしのライブまで

2023年6月1日 11時01分 (6月1日 12時06分更新)
『ユ・クイズ ON THE BLOCK』BTS出演回（Mnet）（C） CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

『ユ・クイズ ON THE BLOCK』BTS出演回（Mnet）（C） CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

　韓国の7人組グループ・BTSがデビュー10周年を迎えることを記念し、スカパー！では、各チャンネルでBTSの過去のライブやアワード、バラエティー番組などさまざまな番組を放送する。
【写真】デビュー10周年を迎えるBTS　台北でのライブなども放送
　BTSは2013年6月13日にデビューし10周年を迎える。スカパー！ではBTS出演のコンテンツを50以上ラインナップし、デビュー月を盛り上げる。
　6月25日放送の堂本剛がやりたい音楽を追求する音楽番組、フジテレビTWO『ENDRECHERI MIX AND YOU』（後9：00～10：00）では、来日中のSUGAが登場。ENDRECHERI.×SUGA のスペシャル対談が実現し、互いの音楽観を語り合う。
　過去に出演したMnet『ユ・クイズ ON THE BLOCK』のBTS出演回（#99）は、6月13・21日にMnetで放送。メンバー７人全員が登場し、ここでしか見られないメンバー個々のスペシャルインタビュー、クイズなど、100分まるごとBTSの魅力が詰まっている。
　このほか、6月19日にはリーダーのRMがMCを務めているMnet『知っておくと役立つ人間雑学』のシリーズ最新作が日本初放送。多数の賞に輝いた音楽アワードや、メンバーの素顔が見られる貴重なバラエティー、BTS大好き芸人の特別番組なども放送される。録画も可能で、保存版としても楽しめる。
■スカパー！BTS関連番組（一部）
6月2日（金）午後7時　2019 Mnet Asian Music Awards 字幕版　Mnet
6月7日（水）午後5時30分　2022 MAMA AWARDS 字幕版　Mnet
6月9日（金）午前5時　花郎＜ファラン＞　Mnet
6月11日（日）午後7時　BTS 10th Anniversary VideoSelects　MTV
6月11日（日）午後8時　SBS SUPER CONCERT in 台北　スカチャン１（KNTV801）
6月12日（月）午前3時15分　【オリジナル番組】I LOVE・BTS ～吉本芸人 ARMY 座談会 ～ 後編 ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ
6月13日（火）午後7時　ユ・クイズ ON THE BLOCK BTS出演回　Mnet
6月16日（金）午後8時30分　日本語字幕入り! 2022 THE FACT MUSIC AWARDS （TMA）　MUSIC ON! TV（エムオン！）
6月17日（土）午前7時　同床異夢＜RM（BTS）出演回＞　スカチャン１（KNTV801）
6月17日（土）午前8時10分　同床異夢＜J-HOPE（BTS）出演回＞　スカチャン１（KNTV801）
6月17日（土）午前11時45分　３大料理王＜JIN&J-HOPE（BTS）出演回＞　スカチャン１（KNTV801）
6月18日（日）午前7時　花旅バトル コンノリペ！ パイロット版 スカチャン１（KNTV801）
6月19日（月）午後4時　知っておくと役立つ人間雑学　Mnet
6月23日（金）午後10時　さっぽろ雪まつり K-POP FESTIVAL ベストセレクション MUSIC ON! TV（エムオン！）
6月25日（日）午後9時　ENDRECHERI MIX AND YOU ＃４ フジテレビＴＷＯ ドラマ・アニメ
7月21日（金）午後2時30分　BTS バラエティ セレクション ニュー！日曜日は楽しい ランニングマン#265【RM（BTS）出演回】　衛星劇場
7月28日（金）午後2時30分　BTS バラエティ セレクション ニュー！日曜日は楽しい ランニングマン#300【BTS出演回】　衛星劇場
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