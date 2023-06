『ユ・クイズ ON THE BLOCK』BTS出演回(Mnet)(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

韓国の7人組グループ・BTSがデビュー10周年を迎えることを記念し、スカパー!では、各チャンネルでBTSの過去のライブやアワード、バラエティー番組などさまざまな番組を放送する。

BTSは2013年6月13日にデビューし10周年を迎える。スカパー!ではBTS出演のコンテンツを50以上ラインナップし、デビュー月を盛り上げる。

6月25日放送の堂本剛がやりたい音楽を追求する音楽番組、フジテレビTWO『ENDRECHERI MIX AND YOU』(後9:00~10:00)では、来日中のSUGAが登場。ENDRECHERI.×SUGA のスペシャル対談が実現し、互いの音楽観を語り合う。

過去に出演したMnet『ユ・クイズ ON THE BLOCK』のBTS出演回(#99)は、6月13・21日にMnetで放送。メンバー7人全員が登場し、ここでしか見られないメンバー個々のスペシャルインタビュー、クイズなど、100分まるごとBTSの魅力が詰まっている。

このほか、6月19日にはリーダーのRMがMCを務めているMnet『知っておくと役立つ人間雑学』のシリーズ最新作が日本初放送。多数の賞に輝いた音楽アワードや、メンバーの素顔が見られる貴重なバラエティー、BTS大好き芸人の特別番組なども放送される。録画も可能で、保存版としても楽しめる。

■スカパー!BTS関連番組(一部)

6月2日(金)午後7時 2019 Mnet Asian Music Awards 字幕版 Mnet

6月7日(水)午後5時30分 2022 MAMA AWARDS 字幕版 Mnet

6月9日(金)午前5時 花郎<ファラン> Mnet

6月11日(日)午後7時 BTS 10th Anniversary VideoSelects MTV

6月11日(日)午後8時 SBS SUPER CONCERT in 台北 スカチャン1(KNTV801)

6月12日(月)午前3時15分 【オリジナル番組】I LOVE・BTS ~吉本芸人 ARMY 座談会 ~ 後編 ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ

6月13日(火)午後7時 ユ・クイズ ON THE BLOCK BTS出演回 Mnet

6月16日(金)午後8時30分 日本語字幕入り! 2022 THE FACT MUSIC AWARDS (TMA) MUSIC ON! TV(エムオン!)

6月17日(土)午前7時 同床異夢<RM(BTS)出演回> スカチャン1(KNTV801)

6月17日(土)午前8時10分 同床異夢<J-HOPE(BTS)出演回> スカチャン1(KNTV801)

6月17日(土)午前11時45分 3大料理王<JIN&J-HOPE(BTS)出演回> スカチャン1(KNTV801)

6月18日(日)午前7時 花旅バトル コンノリペ! パイロット版 スカチャン1(KNTV801)

6月19日(月)午後4時 知っておくと役立つ人間雑学 Mnet

6月23日(金)午後10時 さっぽろ雪まつり K-POP FESTIVAL ベストセレクション MUSIC ON! TV(エムオン!)

6月25日(日)午後9時 ENDRECHERI MIX AND YOU #4 フジテレビTWO ドラマ・アニメ

7月21日(金)午後2時30分 BTS バラエティ セレクション ニュー!日曜日は楽しい ランニングマン#265【RM(BTS)出演回】 衛星劇場

7月28日(金)午後2時30分 BTS バラエティ セレクション ニュー!日曜日は楽しい ランニングマン#300【BTS出演回】 衛星劇場

