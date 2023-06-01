【画像】名人戦第5局 2日目午前のおやつ
2023年6月1日 12時04分
【LIVE】#名人戦 ただいま放送中— ABEMA将棋ch（アベマ） (@Shogi_ABEMA) June 1, 2023
／
午前のおやつ
＼
視聴は▷https://t.co/fqkefKuYAf
━━━━━━━━━━━━━━━
<第81期> 名人戦 第五局 2日目
#渡辺明 名人 対 #藤井聡太 竜王
━━━━━━━━━━━━━━━#アベマ将棋 pic.twitter.com/QXAeeRpuyY
【あわせて読みたい】
◆藤井聡太竜王7冠なるか…ネット注目 AI評価45％に「藤井竜王、やや劣勢?」
◆第5局再開 藤井聡太六冠に予定外が発生？封じ手への渡辺名人の応手に長考
◆２度の指し直し制し叡王３連覇果たした藤井聡太六冠、名人戦第５局で勝てば七冠達成
◆藤井聡太竜王7冠なるか…ネット注目 AI評価45％に「藤井竜王、やや劣勢?」
◆第5局再開 藤井聡太六冠に予定外が発生？封じ手への渡辺名人の応手に長考
◆２度の指し直し制し叡王３連覇果たした藤井聡太六冠、名人戦第５局で勝てば七冠達成
【写真の記事はこちら】
勝負の一手、初めて手が震えたのは…立会人の田中寅彦九段が明かす【将棋名人戦】
勝負の一手、初めて手が震えたのは…立会人の田中寅彦九段が明かす【将棋名人戦】
おすすめ情報