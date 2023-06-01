本文へ移動

【画像】名人戦第5局 2日目午前のおやつ

2023年6月1日 12時04分

このエントリーをはてなブックマークに追加
【あわせて読みたい】
◆藤井聡太竜王7冠なるか…ネット注目　AI評価45％に「藤井竜王、やや劣勢?」
◆第5局再開 藤井聡太六冠に予定外が発生？封じ手への渡辺名人の応手に長考
◆２度の指し直し制し叡王３連覇果たした藤井聡太六冠、名人戦第５局で勝てば七冠達成
【写真の記事はこちら】
勝負の一手、初めて手が震えたのは…立会人の田中寅彦九段が明かす【将棋名人戦】
おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ