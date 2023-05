WEB CM『VANS-THIS IS OFF THE WALL 野村周平・バイク編』より

俳優の野村周平が、6月1日から公開するアクションスポーツフットウェア&アパレルブランド『VANS』(ヴァンズ)の新ブランドキャンペーン「THIS IS OFF THE WALL」のWEBCMに出演する。

キャンペーンは「THIS IS OFF THE WALL/これがジブンのやり方」というキーメッセージのもと、個々のスタイルを貫いて表現することの美しさをセレブレイトする。アクションスポーツ、音楽、アートなど、さまざまなカルチャーと共鳴することで成長し、多くの人々に愛されてきたVANSブランドの、その礎となる「OFF THE WALL」の精神を、十二分に表現するキャンペーンとなる。

今回WEBCMキャラクターとして起用された野村は、ストリートカルチャーをこよなく愛し、2019年5月には1年間にわたるニューヨークへの留学経験がある。また、プライベートでは趣味のバイク、スケートボード、BMXを楽しむ際にVANSを履いているそう。

「自分のスタイルを貫いて表現する」ことをセレブレイトする今回のVANSのキャンペーンテーマ「THIS IS OFF THE WALL」にちなみ、「かっこいい」を突き詰める野村とのWEBCMが実現した。CMでは、実際に自身が愛用する自前のバイクで登場。男の魅力あふれる野村とVANSが作り出す世界観に注目だ。

なお、キャンペーンのローンチ同日には、WEBCM内で野村が着用している90年代のスケートシューズを彷彿させるディテールが詰め込まれた名作「KNU SKOOL」(ニュースクール)の復刻モデルが発売される。

関連キーワード エンタメ総合