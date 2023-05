a flood of circle新作MV「くたばれマイダーリン」サムネイル

4人組ロックバンド・a flood of circleが31日、最新アルバム『花降る空に不滅の歌を』(2月15日リリース)の収録曲「くたばれマイダーリン」のミュージックビデオ(MV)を公開した。

今回公開されたMVは、ボーカロイド楽曲のMVやデザインなどを多数手がけるデザイナー・べて氏とのコラボレーションで制作され、全編アニメーションで仕上がりになっている。また、作中に歌詞をモチーフにした小物も登場するなど、曲の世界観が可愛らしく表現されていることもポイントになる。

バンドはアルバム『2020』(2020年10月リリース)の収録曲「人工衛星のブルース」でも、佐々木亮介(Vo&Gt)のイラストを使用したアニメーションで楽曲の世界観を表現することにトライしていたが、外部クリエイターとのコラボによるアニメMVの制作は今回が初となる。

また、新作MVとともに同曲のインスト音源も公開。これによって、公式の生バンド音源を使用した「歌ってみた」動画の投稿が可能になった。

同バンドは、最新アルバムを引っ提げた全国ツアー『Tour 花降る空に不滅の歌を』を展開中。2月からスタートした全30本の同ツアーは現在、東名阪の3公演を残すのみとなっており、ツアーファイナルであるZepp Shinjuku公演の終演後には、『Getting Better “AFOC THE MIX”×a flood of circle “AFTER PARTY MONSTERS”』と題したスペシャルイベントも開催する。

■べて氏コメント

「素敵な楽曲に携わらせていただき光栄です。私なりの解釈でMV制作をさせていただきました。いつものa flood of circleとは違った雰囲気のMVを楽しんでいただければと思います」

■『Tour 花降る空に不滅の歌を』日程

6月1日(木) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

6月2日(金) 大阪・umeda TRAD

6月16日(金) 東京・Zepp Shinjuku

■『Getting Better “AFOC THE MIX”×a flood of circle “AFTER PARTY MONSTERS”』日程

6月16日(金) 東京・新宿LOFT(開場23:00 開演23:00 終演翌5:00)

出演:DJ 片平実(Getting Better)、a flood of circle

※入場時IDチェックあり、18歳未満および高校在学中の人は入場不可。

※顔写真つき、生年月日記載の身分証明書必須。

関連キーワード 音楽