映画『THE FIRST SLAM DUNK』オリジナル・サウンドトラックの発売が決定

映画『THE FIRST SLAM DUNK』(スラムダンク)のオリジナルサウンドトラックが31日に発売された。

オリジナルサウンドトラックには、オープニング主題歌The Birthday「LOVE ROCKETS」やエンディング主題歌10-FEET「第ゼロ感」の映画バージョン他、武部聡志や10-FEETのTAKUMAによる劇中音楽など映画で使用された音楽を完全網羅した全29曲を収録。

音楽に対応した映画の場面写真を多数掲載したブックレット(全32ページ)も封入される。

■CD収録内容(全29曲)

01. Moving Logo

02. LOVE ROCKETS (Movie Ver.)

03. 拮抗 (from 暁の砂時計)

04. ソータの部屋

05. ゾーンプレス (from Alert of oz)

06. 新しいコート

07. プレス突破 (from 暁の砂時計)

08. 最強選手 (from Slash Snake )

09. 勝てないチーム

10. 4POINTS

11. O.R. (from Slash Snake)

12. 叶えられている願い

13. 俺の名前を言ってみろ

14. リングしか見えない (from Double crutch ZERO)

15. 霧中

16. 帰郷

17. 再起 (from BLIZZARD GUNNER)

18. 前夜

19. スーパーエース (from Alert of oz)

20. 布石 (from 暁の砂時計)

21. 湘北 (from BLIZZARD GUNNER)

22. 最強山王 (from Slash Snake)

23. 母上様

24. いけ! (from Double crutch ZERO)

25. バスケ人生

26. 栄光の時

27. 死守 (from Double crutch ZERO)

28. 勝利

29. 第ゼロ感 (Movie Ver.)

