“プロ初猛打賞”中日ブライト健太が2戦連続スタメン 交流戦初勝利へソフトバンク相手に先発・涌井秀章
2023年5月31日 17時28分
◇３１日 ソフトバンク―中日（ペイペイドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は３０日にプロ初スタメンで初適時打を含む猛打賞と活躍したブライト健太外野手が「２番・指名打者」で２試合連続スタメンに名を連ねた。先発の涌井秀章投手は今季２勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・指・ブライト
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・二・福永
投・涌井
１番・中・岡林
２番・指・ブライト
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・二・福永
投・涌井
【ソフトバンク】
１番・一・中村晃
２番・二・牧原大
３番・左・近藤・
４番・指・柳田
５番・三・栗原
６番・右・柳町
７番・遊・川瀬
８番・中・周東
９番・捕・甲斐
投・東浜
１番・一・中村晃
２番・二・牧原大
３番・左・近藤・
４番・指・柳田
５番・三・栗原
６番・右・柳町
７番・遊・川瀬
８番・中・周東
９番・捕・甲斐
投・東浜
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