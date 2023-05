『Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome』 特別版、ディズニープラスで6月30日より独占配信(C)2023 GIFT Official

今年2月26日に東京ドームで開催されたアイスショー『Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome』に、公演の裏側やインタビュー映像を加えて再編集した『Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome』特別版が、動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で6月30日より配信期間中は見放題で独占配信されることが発表された。

昨年プロスケーターに転向して以降、精力的にパフォーマンスを続けている羽生選手がスケーター史上初となる一夜限りの単独東京ドーム公演を敢行。本公演のためだけに会場に作られた一夜限りの特設アイスリンクで13演目を披露した。アイスショーの制作総指揮は羽生本人。演出はPerfumeなど、テクノロジーと身体表現を融合させた最新のライブ演出で知られるMIKIKO、そして音楽監督は編曲家、音楽プロデューサーの武部聡志氏が担当した。

ディズニープラスで6月30日から新たに配信するのは、そんな羽生選手のこだわりが詰まった約2時間の東京ドーム公演に加え、公演直後に撮影された特別インタビュー映像や舞台裏の様子などの未公開シーンを新たに30分加え、さらにライブ配信の時よりも高画質、高音質となる特別版。

公演終了翌日に撮影された羽生選手の特別インタビューでは、まだ興奮冷めやらぬ中、“GIFT”に込めた思いを熱く語ったという。公演の冒頭や合間に見られた、羽生自身が自ら語り掛けるように紡ぎ出したさまざまな言葉の演出は、どのように生まれ、その言葉を通してどのような思いを伝えたかったについても言及している。

公演で演じた「Let me entertain you」や「阿修羅ちゃん」「オペラ座の怪人」などのパフォーマンスについても、それぞれどんな演出意図があったのか、何を表現したかったのかなどを、一つ一つ丁寧に解説していく。

未公開シーンの中には、事前の練習風景や公演準備の様子、公演が終了した直後のやり切った表情や思いを語る場面、演出を手がけたMIKIKOと語り合う様子など、貴重な舞台裏のシーンが盛りだくさん。のファン必見の映像となっている。

■セットリスト

1.火の鳥

2.Hope&Legacy

3.あの夏へ

4.バラード第一番

5.序奏とロンド・カプリチオーソ

6.Let’s Go Crazy

7.Let me entertain you

8.阿修羅ちゃん

9.オペラ座の怪人

10.いつか終わる夢

11.Notte Stellata

-アンコール-

12.春よ、来い

13.SEIMEI

