歌手・高橋洋子が、5月28日にZepp Shinjuku (TOKYO)にてワンマンライブ“YOKO TAKAHASHI EVANGELION ultimate Live「月十夜」”を開催した。その公式レポートが到着した。

今回は国内最大級のホテル×エンタメ施設からなる「東急歌舞伎町タワー」施設内に誕生した劇場、ホテル、映画館、ライブホールにて様々な『エヴァンゲリオン』が楽しめるコラボ企画「EVANGELION KABUKICHO IMPACT」の一環で、「東急歌舞伎町タワー」に新しく誕生したZepp Shinjuku (TOKYO)にて行われた。

高橋にとって『エヴァンゲリオン』シリーズをテーマとした初の単独公演、そして歌唱する楽曲すべて『エヴァンゲリオン』関連楽曲で構成する一夜限りのスペシャルライブとなり、高橋はアンコールを含む全14曲を熱唱した。

会場が暗転するとスクリーンには宇宙を思わせる映像が映し出され、やがて「エヴァ」のモチーフである月へとフォーカス。そこからライブタイトル「月十夜」のロゴが現れるとZepp Shinjuku(TOKYO)を埋め尽くしたオーディエンスから、最初の大きな拍手が湧く。拍手が収まるやいなや、「暫し空に祈りて 愛を断て」と、高橋の歌声が響き渡る。

また、スタンダードナンバーにしてTVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のエンディングテーマの「Fly me to the moon」。スクリーンに大きな三日月が映し出されると、待ってましたとばかりに大きな拍手が広がる。高橋は丁寧に綺麗な発音で跳ねるような声で切なさを表現した。

「残酷な天使のテーゼ」では、冒頭を歌った後にフロアから一糸乱れぬクラップが沸き起こる。最もよく知られたこの楽曲の歌詞を手繰るようにしっかりと伝えていく真っ直ぐな歌声に、観客もそれをじっくりと味わっていた様子だった。

鳴り止まぬアンコールの声に高橋は2021年の「第72回NHK紅白歌合戦」に出演した際のドレスをカスタマイズした衣装をまとって登場。初号機カラーのラメが煌めく華やかなデザインで、満ち足りた表情で歌い終えた高橋は、この日初のMCを展開。「やっとお喋りができる(笑)」と一言話した後、観客に感謝を述べると温かな拍手に包み込まれる。この日のライブタイトル「月十夜」に込めた思いについて、「私達は大いに月に影響を受けて生きています」と語り、「月」から「(幸運の)ツキ」のラッキーを共有して持って帰れるようなコンサートにしたかったと説明した。

最後は「応援してくださる皆さまがいなければ、私は今日ここに立つことができませんでした。またお会いしましょう!」と叫び、ステージを後にした最後に30秒ほど、「エヴァ」予告編のテーマ曲に乗せてこれまでの活動のオフショット写真を公開。葛城ミサト役の三石琴乃ナレーションを被せるなど、最後まで「エヴァ」づくしの演出で統一された一日だった。

このライブの模様は日本を含む世界で20の国と地域で同時配信され、6月4日23:59までは見逃し配信に対応。また、アニマックスでは8月12日(土)、13日(日)に「新世紀エヴァンゲリオン」、「EVANGELION: DEATH (TRUE)2」、 「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に」を一挙放送した後、このライブの放送もテレビ初オンエアが行われる(8月13日20:30〜)。

<セットリスト>

1. 暫し空に祈りて

2. 心よ原始に戻れ2020 with 松下 洋ver.

3. 罪と罰 祈らざる者よ(新曲)

4. 幸せは罪の匂い with 松下 洋ver.

5. FLY ME TO THE MOON 2020

6. TENSIONS ultimate Live ver.

7. 魂のルフラン

8. 無限抱擁 with まらしぃver.

9. 残酷な天使のテーゼ with まらしぃver.

10. Teardrops of hope with 鹿嶋 静ver.

11. what if?

【アンコール】

En1. Final Call

En2. 赤き月

En3. 残酷な天使のテーゼ

