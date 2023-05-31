ゲーム『ライアリ』オンライン版7月にサービス終了へ オフライン版へ移行
2023年5月31日 13時30分 (5月31日 15時06分更新)
2022年7月22日に配信されたスマートフォン向けゲーム『＃コンパス ライブアリーナ』（ライアリ）の公式サイトが31日に更新され、オンライン版のサービスを2023年7月31日13時をもって終了することを発表した。機能を限定したオフライン版に移行させていく。
同ゲームは、『＃コンパス』で活躍するヒーローたちを応援するリズムゲーム。公式サイトでは「2023年7月31日（月）13：00をもちまして、オンライン版のサービスを終了し、オフライン版サービスへと移行いたします」と報告。
「オフライン版サービスは、事前にゲーム内で引き継ぎ用データを作成することによりオンライン版サービスから一部のプレイヤーデータを引き継ぎますが、課金機能は持たず、オンライン版サービスにてご利用いただいていたリズムマネー（以下、「RM」といいます。）をご利用いただくことができません。なお、オンライン版サービスからオフライン版サービスへ引き継がれるプレイヤーデータの詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください」と説明した。
オンライン版のサービス終了までのスケジュールは以下の通り。
2023年5月31日（水） 13：00 課金アイテムの販売停止
2023年7月31日（月） 13：00 オンライン版サービスの終了、未使用の有料RMの払戻し申請受付開始（※1）
2023年7月31日（月） 17：00 オフライン版サービスの開始
2023年10月31日（火） 23：59 未使用の有料RMの払戻し申請受付終了
2023年7月31日（月） 13：00 オンライン版サービスの終了、未使用の有料RMの払戻し申請受付開始（※1）
2023年7月31日（月） 17：00 オフライン版サービスの開始
2023年10月31日（火） 23：59 未使用の有料RMの払戻し申請受付終了
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