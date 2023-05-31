本文へ移動

ゲーム『ライアリ』オンライン版7月にサービス終了へ　オフライン版へ移行

2023年5月31日 13時30分 (5月31日 15時06分更新)
『＃コンパス ライブアリーナ』サービス終了へ

『＃コンパス ライブアリーナ』サービス終了へ

　2022年7月22日に配信されたスマートフォン向けゲーム『＃コンパス ライブアリーナ』（ライアリ）の公式サイトが31日に更新され、オンライン版のサービスを2023年7月31日13時をもって終了することを発表した。機能を限定したオフライン版に移行させていく。
【写真】サービス終了で謝罪　『ライアリ』運営の説明文
　同ゲームは、『＃コンパス』で活躍するヒーローたちを応援するリズムゲーム。公式サイトでは「2023年7月31日（月）13：00をもちまして、オンライン版のサービスを終了し、オフライン版サービスへと移行いたします」と報告。
　「オフライン版サービスは、事前にゲーム内で引き継ぎ用データを作成することによりオンライン版サービスから一部のプレイヤーデータを引き継ぎますが、課金機能は持たず、オンライン版サービスにてご利用いただいていたリズムマネー（以下、「RM」といいます。）をご利用いただくことができません。なお、オンライン版サービスからオフライン版サービスへ引き継がれるプレイヤーデータの詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください」と説明した。
　オンライン版のサービス終了までのスケジュールは以下の通り。
2023年5月31日（水）　13：00　　課金アイテムの販売停止
2023年7月31日（月）　13：00　　オンライン版サービスの終了、未使用の有料RMの払戻し申請受付開始（※1）
2023年7月31日（月）　17：00　　オフライン版サービスの開始
2023年10月31日（火）　23：59　　未使用の有料RMの払戻し申請受付終了
【動画】どんなゲーム？かわいいアイドル大集合…公開された『アイマス』PV
【写真】胸元あらわ！ 人気レイヤー・宮本彩希扮する『デレマス』高垣楓
4ヶ月連続…『アイマス』声優、結婚続き話題　立花理香、オリックス若月健矢選手と結婚
声優・成海瑠奈、芸能界引退　代表作『アイマス』三峰結華役はキャスト変更へ
アイマス声優・飯田友子、結婚報告「大らかで愛情深い方です」

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

ゲームの新着

記事一覧