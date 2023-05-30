『ボイプラ』出演のイ・ファニ＆イ・ドンヨル、ファンミーティング開催決定 SPゲストはユン・ジョンウ
2023年5月30日 18時00分 (5月30日 19時05分更新)
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』（通称ボイプラ）に参加したイ・ファニとイ・ドンヨルが、7月に『LEE HWAN HEE×LEE DONG YEOL Fanmeeting in Japan [New Page]』を開催することが決定した。
ファンミーティングは東京と大阪で行われ、両日とも同じく『BOYS PLANET』に参加したユン・ジョンウがスペシャルゲストとして出演。終演後にはハイタッチ会も開催される。
■『LEE HWAN HEE×LEE DONG YEOL Fanmeeting in Japan [New Page]』
・東京公演
7月1日（土）午後5時開場／午後6時開演
会場：品川ステラボール
・東京公演
7月1日（土）午後5時開場／午後6時開演
会場：品川ステラボール
・大阪公演
7月8日（土）午後5時開場／午後6時開演
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
7月8日（土）午後5時開場／午後6時開演
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
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