『ボイプラ』出演のユン・ジョンウ、7月に東京・大阪でファンミーティング開催 ハイタッチ会も
2023年5月30日 18時00分 (5月30日 19時05分更新)
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』（通称ボイプラ）に参加し、最終順位18位となったユン・ジョンウが、7月に『YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story]』を開催することが決定した。
ファンミーティングは東京と大阪で行われ、両日とも同じく『BOYS PLANET』に参加したイ・ファニとイ・ドンヨルがスペシャルゲストとして出演。終演後にはハイタッチ会も開催される。
■『YOON JONG WOO Fanmeeting in Japan [Summer Story]』
・東京公演
7月1日（土）午後1時開場／午後2時開演
会場：品川ステラボール
・東京公演
7月1日（土）午後1時開場／午後2時開演
会場：品川ステラボール
・大阪公演
7月8日（土）午後1時開場／午後2時開演
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
7月8日（土）午後1時開場／午後2時開演
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
【写真】『ボイプラ』では最終順位18位だったユン・ジョンウ
【BOYS PLANET】ボイプラ、ファイナル前中間順位一部発表 “不動の1位”ソン・ハンビンが3位に
【BOYS PLANET】『ボイプラ』ファイナル進出18人の順位紹介 これまでのパフォーマンス紹介＆脱落者順位も
【動画】まるで”カムバックステージ” 参加者による圧巻オリジナル楽曲パフォーマンス
【動画】カラフル＆かわいい＆色っぽさ…オリジナル楽曲で練習生が魅了したステージ
【BOYS PLANET】ボイプラ、ファイナル前中間順位一部発表 “不動の1位”ソン・ハンビンが3位に
【BOYS PLANET】『ボイプラ』ファイナル進出18人の順位紹介 これまでのパフォーマンス紹介＆脱落者順位も
【動画】まるで”カムバックステージ” 参加者による圧巻オリジナル楽曲パフォーマンス
【動画】カラフル＆かわいい＆色っぽさ…オリジナル楽曲で練習生が魅了したステージ
おすすめ情報