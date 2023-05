koki, photo:KOBA (C)ORICON NewS inc.

モデルで俳優のKoki,(20)が29日、自身のインスタグラムを更新。胸元パックリ&大胆美脚ショットを公開した。

香港版『ハーパーズ バザー』に登場するKoki,は「Lots and lots of love Thank you to the wonderful team」と感謝の思いをつづり、撮影カットをアップ。表紙カットでは胸元部分がパックリと開いた透け感たっぷりなドレスをまとい、大胆に肌見せ。そのほか3種類のドレスを着こなし、圧倒的なオーラを発揮しながら、美麗な胸元や美脚を披露している。

この写真にSNS上では「美しい セクシーさ増してきた」「Gorgeous」「ただならぬオーラが」「20歳にしてこの貫禄よ…」など絶賛の声があがった。

