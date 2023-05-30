本文へ移動

立浪監督宣言通り！ブライト2番左翼 鵜飼9番DHでスタメン起用…交流戦反攻の起爆剤に【中日】

2023年5月30日 17時26分

このエントリーをはてなブックマークに追加
フリー打撃をするブライト

フリー打撃をするブライト

◇３０日　ソフトバンク―中日（ペイペイ）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。中日はブライト健太外野手が「２番・左翼」でプロ初スタメン。指名打者には鵜飼が入り、打線の起爆剤として期待がかかる。先発の福谷はチームトップとなる４勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・ブライト
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・指・鵜飼
投・福谷
【ソフトバンク】
１番・一・中村晃
２番・二・牧原大
３番・左・近藤
４番・指・柳田
５番・三・栗原
６番・右・柳町
７番・遊・川瀬
８番・中・周東
９番・捕・甲斐
投・大関
【あわせて読みたい】
◆交流戦DH打率過去最高は2015年5割超…和田一浩25打数10安打4割、小笠原道大5の4で8割
◆立浪和義監督、交流戦は若手の伸びしろにかける！鵜飼航丞＆ブライト健太を指名
◆柳裕也、故郷の九州で今季2勝目へ気合！！ 攻めの投球で横浜高先輩“近藤斬り”誓う

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ