立浪監督宣言通り！ブライト2番左翼 鵜飼9番DHでスタメン起用…交流戦反攻の起爆剤に【中日】
2023年5月30日 17時26分
◇３０日 ソフトバンク―中日（ペイペイ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。中日はブライト健太外野手が「２番・左翼」でプロ初スタメン。指名打者には鵜飼が入り、打線の起爆剤として期待がかかる。先発の福谷はチームトップとなる４勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・ブライト
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・指・鵜飼
投・福谷
１番・中・岡林
２番・左・ブライト
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・村松
９番・指・鵜飼
投・福谷
【ソフトバンク】
１番・一・中村晃
２番・二・牧原大
３番・左・近藤
４番・指・柳田
５番・三・栗原
６番・右・柳町
７番・遊・川瀬
８番・中・周東
９番・捕・甲斐
投・大関
１番・一・中村晃
２番・二・牧原大
３番・左・近藤
４番・指・柳田
５番・三・栗原
６番・右・柳町
７番・遊・川瀬
８番・中・周東
９番・捕・甲斐
投・大関
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