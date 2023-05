東京・練馬区のとしまえん跡地に「ワーナー ブラザーズ スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター-」が開業(6月16日)するのを記念して、7月7日より全国の4D劇場、ドルビーシネマ(一部劇場を除く)で、『ハリー・ポッターと賢者の石』(2001年)の記念上映を行うことが決定した。また、「スタジオツアー東京」最寄りのユナイテッド・シネマとしまえんでは、6月16日より、「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品の一挙上映を行う。

「スタジオツアー東京」は、映画『ハリー・ポッター』シリーズの撮影で使用されたセットを再現し、衣装や小道具、魔法を生む秘密など、映画制作の裏側を体験することができる施設。

そのオープンを記念して上映される『ハリー・ポッターと賢者の石』は、4DX3D吹替版、またはMX4D3D吹替版、またはドルビーシネマ3D字幕版となり、高画質・高音質の上映環境を備えたドルビーシネマでの上映は日本初となる。映像に合わせて振動・煙・風・水しぶきなどの五感を刺激する特殊効果を加えた「体感型」4Dと3Dの融合で、まるで作品世界に入り込んだような臨場感を楽しむこともできる。鑑賞の記念に、ここでしかもらえない入場者先着プレゼント“スタジオツアー東京”オリジナルステッカーも配布する。

ユナイテッド・シネマとしまえんでのシリーズ全8作品の一挙上映は、いずれも2D吹替版となる。上映作品ごとの上映期間は下記のとおり。上映時間は日によって異なり、休映となる日もあるので、ユナイテッド・シネマとしまえんのホームページにて要確認。チケットは、同ホームページまたは劇場窓口にて販売。

■上映作品:上映期間

★『ハリー・ポッターと賢者の石』(2001年):6月16日~7月20日

★『ハリー・ポッターと秘密の部屋』(2002年):7月21日~8月17日

★『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』(2004年):8月18日~9月14日

※ 『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』(2005年)、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』(2007年)、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』(2009年)、 『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』(2010年)、『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』(2011年)の上映期間は、決定次第、ユナイテッド・シネマとしまえんホームページにて発表。

HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and (C)Warner Bros. Entertainment Inc.

Harry Potter Publishing Rights (C)J. K. Rowling. (C)2001 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

