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Travis Japan『Moving Pieces EP』全収録曲が明らかに　CMソング3曲入り

2023年5月30日 12時45分 (5月30日 14時05分更新)
『Moving Pieces EP』全収録楽曲を公開したTravis Japan

『Moving Pieces EP』全収録楽曲を公開したTravis Japan

　人気グループ・Travis Japanが6月5日配信リリースする『Moving Pieces EP』の全収録曲が30日、公開された。
【動画】Travis Japan『Moving Pieces EP』ダイジェスト
　表題曲「Moving Piece」のほか、Travis Japanが出演しているカゴメ「野菜生活100」CMソング「Charging!」、bior organics「オーガニックアクア エアレスクッション」CMソング「Still on a journey」、6月1日から放送開始されるロゼット「ロゼット洗顔パスタ」CMソング「Keep On Smile」が収録される。
　YouTubeでは試聴ダイジェスト映像を公開。また、TikTokで既に60秒先行配信されていた「Charging!」「Still on a journey」に続き、きょう30日から「Keep On Smile」も60秒先行配信されている。iTunesでPre-order、Apple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveがスタートした。
【動画】「Moving Pieces」MV ワンカメ裏側　メンバーコメントも
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