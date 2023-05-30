Travis Japan『Moving Pieces EP』全収録曲が明らかに CMソング3曲入り
2023年5月30日 12時45分 (5月30日 14時05分更新)
人気グループ・Travis Japanが6月5日配信リリースする『Moving Pieces EP』の全収録曲が30日、公開された。
表題曲「Moving Piece」のほか、Travis Japanが出演しているカゴメ「野菜生活100」CMソング「Charging!」、bior organics「オーガニックアクア エアレスクッション」CMソング「Still on a journey」、6月1日から放送開始されるロゼット「ロゼット洗顔パスタ」CMソング「Keep On Smile」が収録される。
YouTubeでは試聴ダイジェスト映像を公開。また、TikTokで既に60秒先行配信されていた「Charging!」「Still on a journey」に続き、きょう30日から「Keep On Smile」も60秒先行配信されている。iTunesでPre-order、Apple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveがスタートした。
【動画】「Moving Pieces」MV ワンカメ裏側 メンバーコメントも
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