【Prime Video】2023年6月の新着作品：山下智久＆新木優子の映画、アニメ『ジョジョ』シリーズも
2023年5月30日 10時00分 (5月30日 11時05分更新)
1万以上の映画やテレビ番組が見放題の「Prime Video」のSVOD（定額制の動画配信サービス）で、6月より配信開始となる新着作品が公開された。新・恋愛リアリティ番組『ラブトランジット』や、『トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン』ファイナル・シーズン、山下智久と新木優子のラブストーリー『SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる』が独占配信される。視聴には会員登録が必要。
『SEE HEAR LOVE ～』は、目が見えなくなる病を患った漫画家（山下）と、彼を支える生まれつき耳の聞こえない女性（新木）の切なくも愛しい王道ラブストーリー。6月9日からの独占配信を記念して、監督を務めたイ・ジェハンの過去作、『サヨナライツカ』と『私の頭の中の消しゴム』も、6月9日から見放題配信する。
荒木飛呂彦による人気漫画を原作にした、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』（第1話～第12話）はじめとするテレビアニメ全シリーズを6月1日から見放題配信。初めて女性が主人公として活躍する『ストーンオーシャン』では、DIOを倒した空条承太郎の娘・徐倫によって、1世紀以上続いたジョースター家の因縁の戦いに終止符が打たれる。
Amazon Original『ラブ トランジット』は、韓国で製作され、世界中で人気の恋愛リアリティ番組のフォーマットを元に、日本で製作された新番組。6月15日から独占配信される。本作では、かつて恋人だった5組の元カップルたちが、約1ヶ月月間のホカンス（※は「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方）を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く 姿に迫る。
■映画（日本）
6月9日（金）
・『 SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる』＊独占配信
6月9日（金）
・『 SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる』＊独占配信
6月28日（水）
・ 『異動辞令は音楽隊！』＊見放題独占配信
・ 『異動辞令は音楽隊！』＊見放題独占配信
■映画（海外）
6月2日（金）
・Amazon Original『メデジン 麻薬カルテルをぶっ潰せ！』＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『忘れられない年、夏』＊午前9時から独占配信
6月2日（金）
・Amazon Original『メデジン 麻薬カルテルをぶっ潰せ！』＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『忘れられない年、夏』＊午前9時から独占配信
6月8日（木）
・Amazon Original『俺の過ち』＊午前9時から独占配信
・『ダウントン・アビー／新たなる時代へ』＊見放題独占配信
・Amazon Original『俺の過ち』＊午前9時から独占配信
・『ダウントン・アビー／新たなる時代へ』＊見放題独占配信
6月9日（金）
・『サヨナライツカ』
・『私の頭の中の消しゴム』
・Amazon Original『忘れられない年、秋』＊午前9時から独占配信
・『サヨナライツカ』
・『私の頭の中の消しゴム』
・Amazon Original『忘れられない年、秋』＊午前9時から独占配信
6月15日（木）
・『ザリガニの鳴くところ』＊見放題独占配信
・『ザリガニの鳴くところ』＊見放題独占配信
6月16日（金）
・Amazon Original『忘れられない年、冬』＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『忘れられない年、冬』＊午前9時から独占配信
6月23日（金）
・Amazon Original『忘れられない年、春』＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『忘れられない年、春』＊午前9時から独占配信
6月30日（金）
・『 G.I. ジョー 漆黒のスネークアイズ』＊見放題独占配信
・『 G.I. ジョー 漆黒のスネークアイズ』＊見放題独占配信
■アニメ映画（日本）
6月1日（木）
・『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』
6月1日（木）
・『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』
■アニメ映画（海外）
6月15日（木）
・『バッドガイズ』＊見放題独占配信
6月15日（木）
・『バッドガイズ』＊見放題独占配信
■TVドラマ（海外）
6月1日（木）
・Amazon Original『デッドロック～女刑事の事件簿～』＊午後11時半から独占配信
6月1日（木）
・Amazon Original『デッドロック～女刑事の事件簿～』＊午後11時半から独占配信
6月2日（金）
・Amazon Original『ウィズ･ラブ』シーズン 2 ＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『ウィズ･ラブ』シーズン 2 ＊午前9時から独占配信
6月9日（金）
・Amazon Original『にわかパパと娘の夏休み』シーズン 2 ＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『にわかパパと娘の夏休み』シーズン 2 ＊午前9時から独占配信
6月 15日（木）
・Amazon Original『ジー・カルダ ～絡み合う７人の友情～』＊午前3時半から独占配信
・Amazon Original『ジー・カルダ ～絡み合う７人の友情～』＊午前3時半から独占配信
6月23日（金）
・Amazon Original『バーラブラバ ～ギャングたちの熱狂～』＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『僕は乙女座』＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『バーラブラバ ～ギャングたちの熱狂～』＊午前9時から独占配信
・Amazon Original『僕は乙女座』＊午前9時から独占配信
6月30日（金）
・Amazon Original『スイート・カーラム・コーヒー ～人生の交差点～』＊午前 3時半から独占配信
・Amazon Original『トム・クランシー／ CIA分析官 ジャック・ライアン』シーズン 4＊午前9時から独占配信
・『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン 8』＊見放題独占配信
・Amazon Original『スイート・カーラム・コーヒー ～人生の交差点～』＊午前 3時半から独占配信
・Amazon Original『トム・クランシー／ CIA分析官 ジャック・ライアン』シーズン 4＊午前9時から独占配信
・『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン 8』＊見放題独占配信
■TVドラマ（韓国）
6月1日（木）
・『 Idol The Coup』
・『シンデレラと４人の騎士＜ナイト＞』
・『私の名前はキム・サムスン』
6月1日（木）
・『 Idol The Coup』
・『シンデレラと４人の騎士＜ナイト＞』
・『私の名前はキム・サムスン』
6月 26日（月）
・Amazon Original『HeartBeat』＊独占配信
・Amazon Original『HeartBeat』＊独占配信
■テレビアニメ（日本）
6月1日（木）
・『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』
・『ジョジョの奇妙な冒険』
・『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』
・『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』
・『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』
・『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』 （第1話～第 12話）
6月1日（木）
・『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』
・『ジョジョの奇妙な冒険』
・『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』
・『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』
・『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』
・『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』 （第1話～第 12話）
■バラエティー（日本）
6月15日（木）
・Amazon Original『ラブ トランジット』 ＊午後 10時から独占配信
6月15日（木）
・Amazon Original『ラブ トランジット』 ＊午後 10時から独占配信
■バラエティー（海外）
6月16日（金）
・Amazon Original『グランド・ツアー』シーズン 5パート 2（ユーロクラッシュ ポーランド－スロベニア中欧横断ロード）＊午前9時から独占配信
6月16日（金）
・Amazon Original『グランド・ツアー』シーズン 5パート 2（ユーロクラッシュ ポーランド－スロベニア中欧横断ロード）＊午前9時から独占配信
■ドキュメンタリー（日本）
6月1日（木）
・『池袋母子死亡事故 「約束」から 3年』
・『ムクウェゲ 「女性にとって世界最悪の場所」で闘う医師』
・『私は白鳥』
6月1日（木）
・『池袋母子死亡事故 「約束」から 3年』
・『ムクウェゲ 「女性にとって世界最悪の場所」で闘う医師』
・『私は白鳥』
■ドキュメンタリー（海外）
6月2日（金）
・Amazon Original『シャイニー・ハッピー・ピープル ～ダガー家の秘密～』＊午前9時から独占配信
6月2日（金）
・Amazon Original『シャイニー・ハッピー・ピープル ～ダガー家の秘密～』＊午前9時から独占配信
山下智久のコメント＆主題歌入り予告編が到着、映画『SEE HEAR LOVE』6・9より独占配信
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