Prime Video、6月の新着作品（C）2023「SHL」partners（C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会

1万以上の映画やテレビ番組が見放題の「Prime Video」のSVOD（定額制の動画配信サービス）で、6月より配信開始となる新着作品が公開された。新・恋愛リアリティ番組『ラブトランジット』や、『トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン』ファイナル・シーズン、山下智久と新木優子のラブストーリー『SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる』が独占配信される。視聴には会員登録が必要。

『SEE HEAR LOVE ～』は、目が見えなくなる病を患った漫画家（山下）と、彼を支える生まれつき耳の聞こえない女性（新木）の切なくも愛しい王道ラブストーリー。6月9日からの独占配信を記念して、監督を務めたイ・ジェハンの過去作、『サヨナライツカ』と『私の頭の中の消しゴム』も、6月9日から見放題配信する。

荒木飛呂彦による人気漫画を原作にした、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』（第1話～第12話）はじめとするテレビアニメ全シリーズを6月1日から見放題配信。初めて女性が主人公として活躍する『ストーンオーシャン』では、DIOを倒した空条承太郎の娘・徐倫によって、1世紀以上続いたジョースター家の因縁の戦いに終止符が打たれる。

Amazon Original『ラブ トランジット』は、韓国で製作され、世界中で人気の恋愛リアリティ番組のフォーマットを元に、日本で製作された新番組。6月15日から独占配信される。本作では、かつて恋人だった5組の元カップルたちが、約1ヶ月月間のホカンス（※は「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方）を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く 姿に迫る。

■映画（日本）

6月9日（金）

・『 SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる』＊独占配信

6月28日（水）

・ 『異動辞令は音楽隊！』＊見放題独占配信

■映画（海外）

6月2日（金）

・Amazon Original『メデジン 麻薬カルテルをぶっ潰せ！』＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『忘れられない年、夏』＊午前9時から独占配信

6月8日（木）

・Amazon Original『俺の過ち』＊午前9時から独占配信

・『ダウントン・アビー／新たなる時代へ』＊見放題独占配信

6月9日（金）

・『サヨナライツカ』

・『私の頭の中の消しゴム』

・Amazon Original『忘れられない年、秋』＊午前9時から独占配信

6月15日（木）

・『ザリガニの鳴くところ』＊見放題独占配信

6月16日（金）

・Amazon Original『忘れられない年、冬』＊午前9時から独占配信

6月23日（金）

・Amazon Original『忘れられない年、春』＊午前9時から独占配信

6月30日（金）

・『 G.I. ジョー 漆黒のスネークアイズ』＊見放題独占配信

■アニメ映画（日本）

6月1日（木）

・『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』

■アニメ映画（海外）

6月15日（木）

・『バッドガイズ』＊見放題独占配信

■TVドラマ（海外）

6月1日（木）

・Amazon Original『デッドロック～女刑事の事件簿～』＊午後11時半から独占配信

6月2日（金）

・Amazon Original『ウィズ･ラブ』シーズン 2 ＊午前9時から独占配信

6月9日（金）

・Amazon Original『にわかパパと娘の夏休み』シーズン 2 ＊午前9時から独占配信

6月 15日（木）

・Amazon Original『ジー・カルダ ～絡み合う７人の友情～』＊午前3時半から独占配信

6月23日（金）

・Amazon Original『バーラブラバ ～ギャングたちの熱狂～』＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『僕は乙女座』＊午前9時から独占配信

6月30日（金）

・Amazon Original『スイート・カーラム・コーヒー ～人生の交差点～』＊午前 3時半から独占配信

・Amazon Original『トム・クランシー／ CIA分析官 ジャック・ライアン』シーズン 4＊午前9時から独占配信

・『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン 8』＊見放題独占配信

■TVドラマ（韓国）

6月1日（木）

・『 Idol The Coup』

・『シンデレラと４人の騎士＜ナイト＞』

・『私の名前はキム・サムスン』

6月 26日（月）

・Amazon Original『HeartBeat』＊独占配信

■テレビアニメ（日本）

6月1日（木）

・『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』

・『ジョジョの奇妙な冒険』

・『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』

・『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』

・『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』

・『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』 （第1話～第 12話）

■バラエティー（日本）

6月15日（木）

・Amazon Original『ラブ トランジット』 ＊午後 10時から独占配信

■バラエティー（海外）

6月16日（金）

・Amazon Original『グランド・ツアー』シーズン 5パート 2（ユーロクラッシュ ポーランド－スロベニア中欧横断ロード）＊午前9時から独占配信

■ドキュメンタリー（日本）

6月1日（木）

・『池袋母子死亡事故 「約束」から 3年』

・『ムクウェゲ 「女性にとって世界最悪の場所」で闘う医師』

・『私は白鳥』

■ドキュメンタリー（海外）

6月2日（金）

・Amazon Original『シャイニー・ハッピー・ピープル ～ダガー家の秘密～』＊午前9時から独占配信

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