昨年デビュー35周年を迎えた歌手・酒井法子が、自身プロデュースのベストアルバム『Premium Best』を7月19日にリリースすることが決定した。

酒井は1987年2月5日、シングル「男のコになりたい」でデビュー。“のりピー”の愛称でトップアイドル、俳優として活躍し、「碧いうさぎ」(1995年)など数々のヒットを飛ばしてアジア各国で人気を集めた。

自身プロデュースのベスト盤『Premium Best』は全55曲入り。これまで発表してきた全36作のシングル表題曲に加え、自ら選んだシングルカップリング&アルバム曲の計18曲をCD3枚組に集約。ボーナストラックとして、新曲「Funny JANE」が収録される。

新曲の制作にあたっては、これまでに2500曲を超す作詞を手がけ、酒井のアイドル時代の楽曲も数多く担当してきた作詞家・森雪之丞氏に歌詞を依頼。作曲は、東京事変のキーボード・伊澤一葉がキャスティングされ、グルービーーなポップチューンが誕生した。「今の酒井法子がステージで歌いたい曲」というオトナカッコいい世界観を表現した。

酒井は「多くの方に支えられ、あたたかく見守って頂いて、デビュー35周年を迎えられたことは奇跡のようだと思います」と胸中を明かし、新曲については「皆さまの前でお披露目できる機会もぜひ作りたいと思っていますので、今の私、のりピーのライブを観て頂いて、笑顔(スマイル)をお届けできたら嬉しいです。皆さまに少しでも元気になってもらえるよう、真摯に一歩ずつ進んでいきたいと思っています」とのコメントを寄せた。

限定盤には貴重映像満載のDVDと別冊ブックを同梱。DVDには、『歌のトップテン』『スーパーJOCKEY』など過去に出演したテレビ番組の歌唱シーンなどを収録するほか、ボーナス映像として、1991年のVHS『エーゲ海の誘惑』を復刻。さらに、新曲「Funny JANE」レコーディングのメイキング映像も収められる。別冊ブックにはアイドル時代の写真に加え、最新インタビューも掲載予定。

■酒井法子コメント全文

昨年デビュー35周年にあわせてこれまでのMusic Videoを一斉に公開して頂き、「碧いうさぎ」を始め、皆さまに大変好評を頂いたということで今回の企画が実現しました。ファンの方はもちろん、今でもたくさんの方が私の楽曲を聴いてくださるおかげで、こうしてベストアルバムが発売できるということを本当に嬉しく思っています。

多くの方に支えられ、あたたかく見守って頂いて、デビュー35周年を迎えられたことは奇跡のようだと思います。感謝の気持ちを込め、アルバムを企画させて頂きました。

35周年からは少し遅くなってしまったのですが、36周年ということで、36曲のシングルをすべて収録しています(笑)。シングル曲以外からもチョイスさせて頂いて、皆さまに聴いて頂きたい曲をギュギュっと詰め込みました。たくさんの素晴らしいアーティストの皆さまに最高の楽曲を提供して頂き、抱えきれない程の宝物たちです。

そしてその中に何と1曲、新曲を作って頂きました。日本を代表する言葉のアーティスト森雪之丞さんに歌詞を提供して頂き、作曲はなんと東京事変でご活躍の伊澤一葉さん。アレンジに江口亮さんにも加わって頂き、新しい私の一面を出して頂きました。皆さまの愛と才能を惜しみなく差し出して頂いた渾身の新曲です。

もし新曲をレコーディングさせて頂けるのなら、ダンサーを従え、ステージで踊って盛り上がれるような曲をお願いしたいとリクエストさせて頂いたのですが、本当にそんな仕上がりになりました。

皆さまの前でお披露目できる機会もぜひ作りたいと思っていますので、今の私、のりピーのライブを観て頂いて、笑顔(スマイル)をお届けできたら嬉しいです。

皆さまに少しでも元気になってもらえるよう、真摯に一歩ずつ進んでいきたいと思っています。

■酒井法子『Premium Best』収録内容 全55曲一覧

▼CD1 夢冒険 ~Cute Songs~

01. 夢冒険(4th Sg/1987年)

02. お願いダーリン(1st AL『ファンタジア』収録/1987年)*初出 1986.11.21発売 VHD『YUPPIE』

03. 男のコになりたい(1st Sg/1987年)

04. 渚のファンタシィ(2nd Sg/1987年)

05. ノ・レ・な・い Teen-age(3rd Sg/1987年)

06. GUANBARE(5th Sg/1988年)

07. Bタイプが好き(5th Sg C/W/1988年)

08. 1億のスマイル -PLEASE YOUR SMILE-(6th Sg/1988年)

09. アクティブ・ハート(4th AL『LOVELY TIMES』収録/1988年)

10. HAPPY AGAIN(7th Sg/1988年)

11. きらいよ・・・(7th Sg C/W/1988年)

12. ホンキをだして(8th Sg/1989年)

13. かわらないでね(8th Sg C/W/1989年)

14. おとぎの国のBirthday(9th Sg/1989年)

15. 少しづつの恋(11th Sg C/W/1989年)

16. 幸福(しあわせ)なんてほしくないわ(13th Sg/1990年)

17. 微笑みを見つけた(15th Sg/1990年)

18. イヴの卵(16th Sg/1990年)

19. キャンプ・ファイヤー・ソング(21st Sg C/W/1992年)

20. のりピー音頭(カセットテープ/1988年)*のりピー名義

▼CD2 碧いうさぎ ~Mellow Songs~

01. 碧いうさぎ(27th Sg/1995年)

02. Love Letter(10th Sg/1989年)

03. さよならを過ぎて(11th Sg/1989年)

04. あなたに天使が見える時(17th Sg/1991年)

05. WE NEED LOVE(18th Sg C/W/1991年)

06. あなたが満ちてゆく(23rd Sg/1993年)

07. 笑顔が忘れられない(24th Sg/1993年)

08. Here I am ~泣きたい時は泣けばいい~(28th Sg/1996年)

09. 鏡のドレス(29th Sg/1996年)

10. Star Talk(共演:宇佐元恭一)(29th Sg C/W/1996年)

11. 涙色(30th Sg/1997年)

12. 9月の海(15th AL『work out fine』収録/1998年)

13. 横顔(31st Sg/1998年)

14. 幸せに出会う方法(15th AL『work out fine』収録/1998年)

15. PURE(32nd Sg/1999年)

16. miracle(34th Sg/2000年)

17. 世界中の誰よりきっと(36th Sg/2007年)

▼CD3 Funny JANE ~Groovy Songs~

01. Funny JANE(新曲/2023年)

02. ALL RIGHT(12th Sg/1989年)

03. ダイヤモンド☆ブルー(14th Sg/1990年)

04. モンタージュ(18th Sg/1991年)

05. 涙がとまらない ~HOW!AW!YA!~(19th Sg/1991年)

06. 軽い気持ちのジュリア(20th Sg/1992年)

07. TUESDAY TIKI(10th AL『マンモス』収録/1992年)

08. 渚のピテカントロプス(21st Sg/1992年)

09. たぶんタブー(22nd Sg/1992年)

10. 何にもしないクリスマス(22nd Sg C/W/1992年)

11. 誘われて・・・(25th Sg/1994年)

12. あなたと見た空(14th AL『スノーフレイクス』収録/1996年)

13. OH OH OH ~We are the Winners~(26th Sg/1995年)

14. ミルクティー(15th AL『work out fine』収録/1998年)

15. WORDS OF LOVE(33rd Sg/2000年)

16. Miss You(33rd Sg C/W/2000年)

17. 天下無敵の愛(35th Sg/2004年)

18. 永遠の宝物(『NORIKO BOX [30th Anniversary Mammoth Edition]』収録/2017年)

▼DVDテレビ映像コレクション(限定盤のみ)

・男のコになりたい(1987.3.2 歌のトップテン)

・渚のファンタシィ(1987.5.10 スーパーJOCKEY)

・渚のファンタシィ(1987.6.8 歌のトップテン)

・渚のファンタシィ(1987.6.15 歌のトップテン)

・ノ・レ・な・いTeen-age(1987.8.9 スーパーJOCKEY)

・ノ・レ・な・いTeen-age(1987.9.3 日本テレビ音楽祭)

・ノ・レ・な・いTeen-age(1987.9.14 歌のトップテン)

・ノ・レ・な・いTeen-age(1987.9.21 歌のトップテン)

・夢冒険(1987.12.14 歌のトップテン)

・GUANBARE(1988.2.7 スーパーJOCKEY)

・1億のスマイル(1988.6.13 歌のトップテン)

・1億のスマイル(1988.7.4 歌のトップテン)

・HAPPY AGAIN(1988.9.4 スーパーJOCKEY)

・HAPPY AGAIN(1988.10.24 歌のトップテン)

・HAPPY AGAIN(1988.10.31 歌のトップテン)

・ホンキをだして(1989.1.29 スーパーJOCKEY)

・ホンキをだして(1989.1.30 歌のトップテン)

・Love Letter(1989.5.15 歌のトップテン)

・さよならを過ぎて(1989.7.16 スーパーJOCKEY)

・ALL RIGHT(1989.12.11 歌のトップテン)

・幸福なんてほしくないわ(1990.2.4 スーパーJOCKEY)

・ダイヤモンド☆ブルー(1990.6.3 スーパーJOCKEY)

・あなたに天使が見える時(1991.3.17 スーパーJOCKEY)

・モンタージュ(1991.6.30 スーパーJOCKEY)

・涙がとまらない ~HOW! AW! YA!~(1991.11.3 スーパーJOCKEY)

・軽い気持ちのジュリア(1992.3.1 スーパーJOCKEY)

・渚のピテカントロプス(1992.6.14 スーパーJOCKEY)

・たぶんタブー(1992.11.1 スーパーJOCKEY)

・あなたが満ちてゆく(1993.5.30 スーパーJOCKEY)

・OH OH OH ~We are the Winners~(1995.2.12 スーパーJOCKEY)

・碧いうさぎ(1995.6.26 M-STAGE)

・Here I am ~泣きたい時は泣けばいい~(1996.4.28 スーパーJOCKEY)

・鏡のドレス(1996.11.17 スーパーJOCKEY)

・涙色(1997.7.27 スーパーJOCKEY)

・横顔(1998.5.10 スーパーJOCKEY)

【ボーナス映像】

・「エーゲ海の誘惑」(1991年のVHSを復刻)

・Funny JANE(レコーディングのメイキング映像)

