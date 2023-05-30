SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain／D.D.」（ソニー・ミュージックレーベルズ）、Snow Man vs SixTONES「D.D.／Imitation Rain」（エイベックス・トラックス）

SixTONES vs Snow Manのシングル「Imitation Rain／D.D.」が、週間496枚を売り上げ、5月30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で68位にランクイン。これで、1位に初登場した2020/2/3付から最新2023/6/5付まで、175週連続のTOP100入りとなり、「シングルTOP100連続ランクイン週数」において、歴代1位【※】を記録した。

2020年1月22日に発売された本作は、男性アーティスト歴代1位となる初週売上132.8万枚を記録し、史上初のデビューシングル初週ミリオンを達成。累積売上は、最新2023/6/5付現在、186.8万枚となっている。

なお、これまでの「シングルTOP100連続ランクイン週数」記録は、中島みゆき「地上の星／ヘッドライト・テールライト」の174週だった。

【※】「週間シングルランキングTOP100連続ランクイン週数」記録※同一順位は達成順／1位：175週（継続中） SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain／D.D.」（2020年1月22日発売）、2位：174週 中島みゆき「地上の星／ヘッドライト・テールライト」（2000年7月19日発売）、3位：138週（継続中） Snow Man「KISSIN’ MY LIPS／Stories」（2020年10月7日発売）、4位：128週 米津玄師「Lemon」（2018年3月14日発売）、5位：123週（継続中） Snow Man「Grandeur」（2021年1月20日発売）、6位：118週 SixTONES「NAVIGATOR」（2020年7月22日発売）、7位：116週 夏川りみ「涙そうそう」（2001年3月23日発売）、8位：111週 千昌夫「北国の春」（1977年4月5日発売）、9位：109週 渥美二郎「夢追い酒」（1978年2月25日発売）、10位：104週 小林幸子「雪 椿」（1987年6月25日発売）、King & Prince「Memorial」（2018年10月10日発売）

＜クレジット：オリコン調べ（2023/6/5付：集計期間:2023年5月22日〜5月28日）＞

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