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SixTONES vs Snow Man 「Imitation Rain／D.D.」　歴代1位の175週連続「シングル」TOP100入り【オリコンランキング】

2023年5月30日 04時00分 (5月30日 06時05分更新)
SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain／D.D.」（ソニー・ミュージックレーベルズ）、Snow Man vs SixTONES「D.D.／Imitation Rain」（エイベックス・トラックス）

SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain／D.D.」（ソニー・ミュージックレーベルズ）、Snow Man vs SixTONES「D.D.／Imitation Rain」（エイベックス・トラックス）

　SixTONES vs Snow Manのシングル「Imitation Rain／D.D.」が、週間496枚を売り上げ、5月30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で68位にランクイン。これで、1位に初登場した2020/2/3付から最新2023/6/5付まで、175週連続のTOP100入りとなり、「シングルTOP100連続ランクイン週数」において、歴代1位【※】を記録した。
「Imitation Rain／D.D.」6形態の詳細＆ジャケット
　2020年1月22日に発売された本作は、男性アーティスト歴代1位となる初週売上132.8万枚を記録し、史上初のデビューシングル初週ミリオンを達成。累積売上は、最新2023/6/5付現在、186.8万枚となっている。
　なお、これまでの「シングルTOP100連続ランクイン週数」記録は、中島みゆき「地上の星／ヘッドライト・テールライト」の174週だった。
【※】「週間シングルランキングTOP100連続ランクイン週数」記録※同一順位は達成順／1位：175週（継続中）　SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain／D.D.」（2020年1月22日発売）、2位：174週　中島みゆき「地上の星／ヘッドライト・テールライト」（2000年7月19日発売）、3位：138週（継続中）　Snow Man「KISSIN’ MY LIPS／Stories」（2020年10月7日発売）、4位：128週　米津玄師「Lemon」（2018年3月14日発売）、5位：123週（継続中）　Snow Man「Grandeur」（2021年1月20日発売）、6位：118週　SixTONES「NAVIGATOR」（2020年7月22日発売）、7位：116週　夏川りみ「涙そうそう」（2001年3月23日発売）、8位：111週　千昌夫「北国の春」（1977年4月5日発売）、9位：109週　渥美二郎「夢追い酒」（1978年2月25日発売）、10位：104週　小林幸子「雪　椿」（1987年6月25日発売）、King & Prince「Memorial」（2018年10月10日発売）
＜クレジット：オリコン調べ（2023/6/5付：集計期間:2023年5月22日〜5月28日）＞
【動画】3800万超再生を突破しているSixTONES「Imitation Rain」MV
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