『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING ‘LOVE’』東京ドーム公演より

韓国の13人組グループ・SEVENTEENが28日、東京ドームで日本ファンミーティング『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』最終公演を開催した。ファンミーティングとしては異例のドーム公演は、京セラドーム大阪2daysを含めて計4公演が行われ、トータル18万人を動員した。

東京ドームの四隅からハートをモチーフにしたトロッコでメンバーのS.COUPS、JEONGHAN、JOSHUA、JUN、HOSHI、WONWOO、WOOZI、DK、MINGYU、THE 8、SEUNGKWAN、VERNON、DINOが登場。割れんばかりの大歓声を浴びながら会場を回り、「Run To You(Japanese Ver.)」「_ WORLD」でファンと交流すると、センターステージで集合した13人がしなやかなダンスを披露した。

統括リーダーのS.COUPSは、CARAT(SEVENTEENのファンの名称)に向け、「本当に会いたかったです」と笑顔であいさつ。26日にデビュー8周年を迎え、30日に日本デビュー5周年を迎えるSEVENTEENは、韓国で4月24日にリリースした10thミニアルバム『FML』の初動売上がK-POP史上最高記録を達成。ダブルタイトル曲の一つ「Super」のサビのダンスを全員披露してCARATを沸かせた。

ファンミーティングのタイトルは「LOVE」にちなんだゲームコーナーでは、メンバーたちが獲得したポイントをハートの数で表現。一番多くハートを獲得したメンバーには「LOVE KING」の称号が与えられることになった。

SEVENTEENのこれまでの歴史を振り返るクイズコーナーやチームに分かれて風船を使ったゲームなどを繰り広げ、最後は障害物競走のようなピンポン玉を運ぶゲームも。結果、反則技の連発でハートをたくさん獲得したJEONGHANとJOSHUAのペアが「LOVE KING」の栄誉を手にし、自称“ひつじヘア”のパーマヘアで話題を呼んでいるJEONGHANは「ドライヤーがほしい」とおねだりした。

また、メンバーにはサプライズで4日間の合計ハート獲得数の順位も発表。JUNが1位を獲得し、副賞として日本限定色の高級ドライヤーをプレゼントされた。JEONGHANはうらやましがったものの、韓国では電圧の関係で使えないというオチにメンバーは大爆笑した。

ライブパートでは「My My」や「Oh My!」のJapanese Ver.などスイートな楽曲を歌唱。SEUNGKWAN、DK、HOSHIの3人で構成されたスペシャルユニットBSS(ブソクスン)が2月にリリースしたアルバム『SECOND WIND』のタイトル曲「Fighting(Feat. Lee Young Ji)」は、VERNONのフィーチャリングで日本初披露した。

「FML」のもう一つのタイトル曲「F*ck My Life」も日本初披露すると、最後は名曲「舞落ちる花びら(Fallin' Flower)」のニューアレンジで魅了。美しいパフォーマンスでファンを酔わせた。

アンコールでは、テーマ“LOVE”の代名詞ともいえる楽曲「All my love」をニューアレンジのJapanese Verで歌い上げた。その歌詞に応えるようにCARATは「永遠に続く私たちのLOVE STORY」のスローガンを掲げ、SEVENTEENに想いを伝えた。

HOSHIは「皆さんの声を久しぶりに聞けました」と感無量の様子で、久々の声援ありライブで大歓声を届けたCARATに喜びと感謝のを伝えた。エンディングのあいさつでは、メンバー全員が順番に、心を込めて書いた日本語の手紙を読み上げ、DKは「東京ドームでファンの皆さんに会えるなんて本当に幸せで光栄です。僕がSEVENTEENであることがありがたいし、心より幸せなことだと思います」と締めくくった。

メンバーは再びトロッコに乗り込み、CARATの声援に応えながら「’bout you」と「Campfire」を笑顔で披露し、熱狂の3時間のステージに幕を下ろした。

公演終了後には、8月23日に自身初の日本ベストアルバム(タイトル未定)をリリースし、9月からツアーの日本公演『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』を行うことがサプライズ発表された。東京、埼玉、愛知、大阪、福岡の5都市で開催される公演の日程や会場など詳細はあらためて発表される。

■『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING ‘LOVE’』セットリスト

01. Run To You(Japanese Ver.)

02. _ WORLD

03. My My

04. Oh My!(Japanese Ver.)

05. Fighting(feat. VERNON)

06. Together -Japanese ver.-

07. F*ck My Life

08. 舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower)

09. All My Love (Japanese Ver.)

10. ’bout you

11. Campfire

関連キーワード 音楽