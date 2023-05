TBS系で6月5日放送『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャルの出演アーティスト11組と歌唱曲が29日、発表され、King & Princeが2人体制となってから初となる音楽番組出演が明らかになった。

5月22日に岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太の3人が脱退し、翌23日のデビュー5周年記念日から永瀬廉、高橋海人(高=はしごだか)の2人体制で始動したKing & Princeは、新体制初シングル「なにもの」(6月21日発売)をテレビ初パフォーマンスすることが決定。シングル収録曲「名もなきエキストラ」とのスペシャルメドレーを披露する。

Hey! Say! JUMPは、メンバーの山田涼介が出演する橋本環奈主演ドラマ『王様に捧ぐ薬指』の主題歌「DEAR MY LOVER」をフルサイズでテレビ初披露。キャッチーな振付の最新曲を、ドラマの世界観に合わせたウエディングステージから届ける。

Sexy Zoneは、最新アルバム『Chapter II』の中から“オトナかっこいい”ラブソング「Purple Rain」をワンカメショーでパフォーマンスする。ジャニーズWESTは、最新曲「しあわせの花」をフルサイズでテレビ初披露。SixTONESは最新曲「こっから」のフルサイズと、3rdアルバム『声』収録曲でテレビ初披露の「人人人」をスペシャルメドレーで披露する。

あいみょんは朝ドラ『らんまん』主題歌「愛の花」を、SEKAI NO OWARIはトリプルA面シングルから「ターコイズ」と「サラバ」の2曲をそれぞれフルサイズでパフォーマンスすることが決定。

マカロニえんぴつは力強いロックバラード「愛の波」を、DA PUMPは木梨憲武と所ジョージが楽曲提供をしたことでも話題の「サンライズ・ムーン ~宇宙に行こう~」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露。須田景凪は中毒性のあるメロディーラインの新曲「ダーリン」を、iriはロングヒット曲「会いたいわ」をそれぞれフルサイズで披露する。

■『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャル出演者・楽曲

あいみょん「愛の花」

iri「会いたいわ」

King & Prince「なにもの」「名もなきエキストラ」

ジャニーズWEST「しあわせの花」

須田景凪「ダーリン」

SixTONES「こっから」「人人人」

SEKAI NO OWARI「ターコイズ」「サラバ」

Sexy Zone「Purple Rain」

DA PUMP「サンライズ・ムーン ~宇宙に行こう~」

Hey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER」

マカロニえんぴつ「愛の波」

※50音順

