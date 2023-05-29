SEVENTEEN、初の日本ベスト発売決定 ツアー日本公演もサプライズ発表
2023年5月29日 11時24分 (5月29日 12時05分更新)
韓国の13人組グループ・SEVENTEENが28日、東京ドームで日本ファンミーティング『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』（全4公演）のファイナルを迎えた。公演終了後には、8月23日に自身初の日本ベストアルバム（タイトル未定）をリリースし、9月からツアーの日本公演『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』を行うことがサプライズ発表された。
初の日本ベストアルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM』は、日本オリジナル曲やJapanese ver.の楽曲のみならず、新曲を含む構成。「SEVENTEENの集大成をお見せする作品」としている。予約開始は6月22日を予定。
日本公演は、9月、11月、12月に東京、埼玉、愛知、大阪、福岡の5都市で開催。日程や会場など詳細はあらためて発表される。
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