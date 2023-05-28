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ソ５―９ロ（２８日）　佐々木朗が開幕４連勝

2023年5月28日 18時12分 (5月28日 18時26分更新)
　先発し、６回２失点だったロッテ・佐々木朗＝ペイペイドーム

　先発し、６回２失点だったロッテ・佐々木朗＝ペイペイドーム

　ロッテの佐々木朗が５日以来の登板で６回３安打２失点と踏ん張り、開幕４連勝。鋭い変化球を絡め、９三振を奪った。中村奨が一回に２ラン、二回は適時打で援護。終盤も打線がつながった。ソフトバンクは投手陣が計１２四死球と乱調。

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