約3年半ぶりのライブ出演を発表したグッドモーニングアメリカ

4人組ロックバンド・グッドモーニングアメリカが、愛知・蒲郡ラグーナビーチで開催されるライブイベント『TREASURE05X 2023 “NEW PROMISED LAND”』(9月2日、3日開催)への出演を発表した。バンドにとっては2020年1月の活動休止以来、約3年半ぶりのライブ出演となる。

今年で20周年を迎える『TREASURE05X』は27日、今年の第1弾出演アーティストとして、[Alexandros]、THE ORAL CIGARETTES、SHISHAMO、sumika、SUPER BEAVER、04 Limited Sazabys、マカロニえんぴつ 、UNISON SQUARE GARDENなど26組を発表。ラインナップの中で「グッドモーニングアメリカ」の名前を見つけたファンからは、「おかえりなさい!」「グドモ復活ありがとう」といった声が寄せられた。

グッドモーニングアメリカは、2001年に前身バンド・for better,for worseを結成し、2007年にグッドモーニングアメリカへと改名。2008年に現体制となり、2013年にはアルバム『未来へのスパイラル』でメジャーデビューをはたした。その後、精力的に音源リリースとライブ活動を重ねていたが、2020年1月に開催されたワンマンツアー『また会えるよね』で活動を休止。以降、メンバーの金廣真悟(Vo&Gt)、渡邊幸一(Gt)、たなしん(Ba)、ペギ(Dr)は個々の活動に専念していた。

今回の発表を受け、金廣は自身のツイッターで「ゆうて いみや おうきむ こうほ りいゆ うじとり やまあ きらぺ ぺぺぺぺ ぺぺぺ ぺぺぺ ぺぺぺぺ ぺぺぺ ぺぺぺ ぺぺぺぺ ぺぺ」と、『ドラゴンクエスト』の“ふっかつのじゅもん”を唱え、「グッドモーニングアメリカとしてこの場所で三年ぶりの再会出来るのを楽しみにしております」と期待を寄せた。

たなしんは自身のYouTubeチャンネルで「【3年ぶり】ご報告」と題した動画を公開。「自分たちもこのイベントに本当にお世話になっていて、たくさんのアツい思い出だったりとか、トリをやらせてもらったこともあった」と振り返り、出演の経緯について「20周年という節目に、休止しているバンドを誘ってもらえてとってもうれしかった。メンバーと相談して出演を決定させてもらった」と明かし、「3年ぶりのライブで大変恐縮な部分もあるんですけど、ステージに立つからには全力で。みなさんに久々に音楽を届けて、(拳を突き上げながら)一緒にガッとできたらと思っております」と宣言した。

さらに各サブスクリプションサービスでは、インディーズ時代に発表したミニアルバム『輝く方へ』『ウォールペーパーミュージックじゃ踊りたくないぜ』『空ばかり見ていた』の配信もスタートした。

■『TREASURE05X 2023 “NEW PROMISED LAND”』日程

9月2日(土) 愛知・蒲郡ラグーナビーチ

9月3日(日) 愛知・蒲郡ラグーナビーチ

▼出演アーティスト

・アルカラ

・[Alexandros]

・THE ORAL CIGARETTES

・9mm Parabellum Bullet

・グッドモーニングアメリカ

・Crossfaith

・coldrain

・go!go!vanillas

・Saucy Dog

・SHISHAMO

・sumika

・四星球

・SUPER BEAVER

・THE BACK HORN

・ハルカミライ

・BIGMAMA

・Fear, and Loathing in Las Vegas

・04 Limited Sazabys

・FOMARE

・BLUE ENCOUNT

・HEY-SMITH

・MY FIRST STORY

・マカロニえんぴつ

・マルシィ

・UNISON SQUARE GARDEN

・ROTTENGRAFFTY

