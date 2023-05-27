今年結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎えた4人組ロックバンド・STRAIGHTENER（ストレイテナー）が27日、全国ツアー『Silver Lining Tour』の東京・中野サンプラザ公演を開催。アニバーサリーイヤーを記念したベストアルバムのリリースが発表された。

本ベスト盤の収録楽曲は、ファン投票で決定されるとのことで、投票特設サイトがオープンした。1人1回、3曲までの投票が可能。今回の対象楽曲は、2009年2月にリリースされた5thフルアルバム『NEXUS』以降、現在の4人編成に移行してからの楽曲となっている。

ストレイテナーがベスト盤を発表するのは、結成20周年＆メジャーデビュー15周年を記念した『BEST of U -side DAY-』『BEST of U -side NIGHT-』以来5年ぶり。この2作には、2003年のメジャーデビュー以降にリリースした全楽曲の中からファン投票で選ばれた上位25曲に、メンバー自身がセレクトした4曲と配信シングル「Braver」を加えた全30曲が収録された。

バンドは約1年6ヶ月ぶりとなる新曲「246」を今月24日に配信リリースし、7月9日の鹿児島公演まで全国17公演の『Silver Lining Tour』を展開中。10月15日には10年ぶり3度目となる日本武道館公演を予定している。

■『Silver Lining Tour』日程

6月10日（土） 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

6月11日（日） 福島・福島club SONIC iwaki

6月17日（土） 兵庫・神戸Harbor Studio

6月18日（日） 奈良・奈良EVANS CASTLE HALL

6月24日（土） 北海道・帯広MEGA STONE

6月25日（日） 北海道・札幌PENNY LANE 24

7月8日（土） 熊本・熊本B.9 V1

7月9日（日） 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL

■『25TH ANNIVERSARY ROCK BAND 2023.10.15 at Nippon Budokan』日程

10月15日（日） 東京・日本武道館

関連キーワード 音楽