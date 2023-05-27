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西０―３オ（２７日）　オリックス、初の５連勝

2023年5月27日 17時17分 (5月27日 17時26分更新)
　１回オリックス２死三塁、森が右越えに先制２ランを放つ＝ベルーナドーム

　１回オリックス２死三塁、森が右越えに先制２ランを放つ＝ベルーナドーム

　オリックスが今季初の５連勝。山崎福は丁寧にコースを突いて三塁を踏ませず、８回７安打無失点で２勝目を挙げた。打線は森が一回に２ラン、九回に適時二塁打で３打点。西武は９安打しながら無得点で、今季初の４連敗となった。

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