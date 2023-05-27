オリックスが今季初の５連勝。山崎福は丁寧にコースを突いて三塁を踏ませず、８回７安打無失点で２勝目を挙げた。打線は森が一回に２ラン、九回に適時二塁打で３打点。西武は９安打しながら無得点で、今季初の４連敗となった。