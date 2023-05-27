速報
１回オリックス２死三塁、森が右越えに先制２ランを放つ＝ベルーナドーム
関連キーワード
楽１―３日（２７日） 鈴木が１カ月ぶり４勝目
日本ハム先発の鈴木は５回を３安打無得点に抑え、継投も決まって約１カ月ぶりの４勝目を挙げた。二回に福田...
5月27日
神３―２巨（２７日） 阪神７連勝、大竹６勝目
阪神が７連勝。大竹は丁寧にコーナーを突き、７回無失点でリーグ単独トップの６勝目を挙げた。加治屋はプロ...
広４―１ヤ（２７日） 森下が今季初勝利
広島は森下が９三振を奪い、７回を３安打無得点に抑えて今季初勝利。打線は０―０の七回に西川の適時打で均...
山下が首位、佐久間２位 女子ゴルフ第３日
リゾートトラスト・レディース第３日（２７日・静岡県グランディ浜名湖ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）２...
Ｂリーグ、琉球が千葉Ｊに先勝 ＣＳ決勝第１戦、再延長制す
バスケットボール男子Ｂリーグの王座を争うプレーオフの日本生命チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝は２７日、...
障害物レースでコスト９割減 五輪、近代五種の馬術除外
【パリ共同】国際近代五種連合（ＵＩＰＭ）が馬術に代わる新種目として障害物レースを行うことで、五輪コス...