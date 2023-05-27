バウアー、初の中日戦は6イニング2失点 降板後のチャンスに勝ち越せず2勝目は持ち越し【DeNA】
2023年5月27日 16時30分
◇２７日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドーム）
前ドジャースで通算８３勝、２０２０年にはサイ・ヤング賞も獲得したトレバー・バウアー投手（３２）が来日４度目、初となる中日戦を６イニング７安打２失点でマウンドを降りた。
細川にソロ２発を浴びたが７三振を奪い四死球はなし。投球数は９０球。ＤｅＮＡが攻撃で同点の６回２死満塁のチャンスをつくって代打楠本の代打・オースティンが空振り三振。勝ち越せず２勝目はならなかった。
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