根尾昂、今季初公式戦先発へ！ オリックス打線を封じられるか【中日2軍スタメン】
2023年5月27日 12時21分
◇２７日 ウエスタン・リーグ 中日―オリックス（ナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、中日は根尾昂投手が今季初めて公式戦で先発する。根尾の先発は３月１２日の社会人の東邦ガスとのプロ・アマ交流戦以来となる。
【オリックス】
１番・中・渡部
２番・二・安達
３番・遊・山足
４番・右・来田
５番・指・山中
６番・左・池田
７番・捕・福永
８番・三・元
９番・一・石岡
投手・コットン
１番・中・渡部
２番・二・安達
３番・遊・山足
４番・右・来田
５番・指・山中
６番・左・池田
７番・捕・福永
８番・三・元
９番・一・石岡
投手・コットン
【中日】
１番・左・福元
２番・指・アルモンテ
３番・中・後藤
４番・遊・カリステ
５番・一・堂上
６番・三・石垣
７番・右・アキーノ
８番・捕・郡司
９番・二・樋口
投手・根尾
１番・左・福元
２番・指・アルモンテ
３番・中・後藤
４番・遊・カリステ
５番・一・堂上
６番・三・石垣
７番・右・アキーノ
８番・捕・郡司
９番・二・樋口
投手・根尾
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