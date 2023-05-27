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根尾昂、今季初公式戦先発へ！ オリックス打線を封じられるか【中日2軍スタメン】

2023年5月27日 12時21分

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中日・根尾

中日・根尾

◇２７日　ウエスタン・リーグ　中日―オリックス（ナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、中日は根尾昂投手が今季初めて公式戦で先発する。根尾の先発は３月１２日の社会人の東邦ガスとのプロ・アマ交流戦以来となる。
【オリックス】
１番・中・渡部
２番・二・安達
３番・遊・山足
４番・右・来田
５番・指・山中
６番・左・池田
７番・捕・福永
８番・三・元
９番・一・石岡
投手・コットン
【中日】
１番・左・福元
２番・指・アルモンテ
３番・中・後藤
４番・遊・カリステ
５番・一・堂上
６番・三・石垣
７番・右・アキーノ
８番・捕・郡司
９番・二・樋口
投手・根尾
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