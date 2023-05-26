2ndシングル「Moving Pieces」ダンスプラクティスを公開したTravis Japan

人気グループ・Travis Japanの2ndデジタルシングル「Moving Pieces」（15日配信リリース）のダンスプラクティス映像が26日、YouTubeで公開された。

「Moving Pieces」は、ウィークリーのデジタルチャートで上位を占め、ミュージックビデオの再生回数も600万回を突破。そんななか今回のダンプラ映像では、そのダンススキルの高さをいかんなく発揮している。

今回の楽曲は、ジャスティン・ビーバーやエドシーランなどに楽曲を提供している世界的にも有名な音楽プロデューサーのプーベア（Poo Bear）が書き下ろした新曲で全編英語詞。振付はメンバーを選出し、グループ名の由来にもなっているTravis Payneが手掛けており、グローバルな楽曲となっている。

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