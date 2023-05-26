Travis Japan、「Moving Pieces」ダンスプラクティス映像が公開
2023年5月26日 19時53分 (5月26日 21時05分更新)
人気グループ・Travis Japanの2ndデジタルシングル「Moving Pieces」（15日配信リリース）のダンスプラクティス映像が26日、YouTubeで公開された。
「Moving Pieces」は、ウィークリーのデジタルチャートで上位を占め、ミュージックビデオの再生回数も600万回を突破。そんななか今回のダンプラ映像では、そのダンススキルの高さをいかんなく発揮している。
今回の楽曲は、ジャスティン・ビーバーやエドシーランなどに楽曲を提供している世界的にも有名な音楽プロデューサーのプーベア（Poo Bear）が書き下ろした新曲で全編英語詞。振付はメンバーを選出し、グループ名の由来にもなっているTravis Payneが手掛けており、グローバルな楽曲となっている。
【動画】「Moving Pieces」MV ワンカメ裏側 メンバーコメントも
【写真】トロフィーを持ってトラジャポーズ！アナハイムで笑顔を見せたTravis Japan
【写真】『Tarzan』バキバキ腹筋を披露した松田元太（Travis Japan）
【写真】吉澤閑也のスベリ芸をニコニコ見守るTravis Japan
【動画】会場も大興奮！『AGT』Travis Japanのパフォーマンス
【写真】トロフィーを持ってトラジャポーズ！アナハイムで笑顔を見せたTravis Japan
【写真】『Tarzan』バキバキ腹筋を披露した松田元太（Travis Japan）
【写真】吉澤閑也のスベリ芸をニコニコ見守るTravis Japan
【動画】会場も大興奮！『AGT』Travis Japanのパフォーマンス
おすすめ情報