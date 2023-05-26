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フジテレビ「推移見守りたい」　ジャニーズ性加害問題で

2023年5月26日 18時19分 (5月26日 18時21分更新)
　ジャニーズ事務所前社長による性加害問題で、フジテレビの港浩一社長は２６日の定例記者会見で、「性加害が許されないのは当然」とした上で、今後の事務所の対応について「推移を見守りたい」と述べた。
　大多亮専務は、所属タレントの起用を巡り「出演している番組に関して大きな変更は考えておりません」とした。

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