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退職者は心臓病リスク減 ３５カ国で１０万人調査、京大
京都大などのチームは２６日、３５カ国の中高年者約１０万人を対象に退職者と就労者の間で疾患リスクを比較...
5月26日
新型コロナ、前週比１・３５倍 定点当たり、４２都道府県で増加
厚生労働省は２６日、全国約５千の定点医療機関から１５～２１日の１週間に報告された新型コロナの感染者数...
橋田康さんが被害者窓口設置 ジャニーズ性加害で会見
ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長による性加害問題で、被害を訴えている元ジャニーズＪｒ．で俳優...
第３子３万円対象年齢を拡大へ 児童手当「０歳から高校生」案
政府は「次元の異なる少子化対策」の柱の児童手当拡充を巡り、第３子以降の支給を３万円に増やす対象年齢を...
Ｈ５Ｎ８型ワクチン備蓄へ 新型インフル流行対策
厚生労働省は２６日、今後、起こり得る新型インフルエンザの流行対策として「Ｈ５Ｎ８型」のウイルスのワク...
ＷＢＣ白井コーチら社外取締役に ジャニーズ事務所
ジャニーズ事務所は２６日、前社長の性加害問題を受け、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日...