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福永裕基がスタメンを外れる 先発小笠原慎之介が今季全敗中のＤｅＮＡを抑え4勝目なるか【中日スタメン】

2023年5月26日 17時43分

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練習で笑顔を見せる小笠原

練習で笑顔を見せる小笠原

◇２６日　中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は今季５戦５敗中のＤｅＮＡを本拠地に迎えての対戦。福永裕基内野手がスタメンを外れ、村松開人内野手と龍空内野手が二遊間を組む。先発は小笠原慎之介投手。今季４勝目を目指す。
【ＤｅＮＡ】
１番・左・佐野
２番・右・関根
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・中・桑原
７番・遊・大和
８番・捕・伊藤光
９番・投・ガゼルマン
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
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