福永裕基がスタメンを外れる 先発小笠原慎之介が今季全敗中のＤｅＮＡを抑え4勝目なるか【中日スタメン】
2023年5月26日 17時43分
◇２６日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は今季５戦５敗中のＤｅＮＡを本拠地に迎えての対戦。福永裕基内野手がスタメンを外れ、村松開人内野手と龍空内野手が二遊間を組む。先発は小笠原慎之介投手。今季４勝目を目指す。
【ＤｅＮＡ】
１番・左・佐野
２番・右・関根
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・中・桑原
７番・遊・大和
８番・捕・伊藤光
９番・投・ガゼルマン
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
【ＤｅＮＡ】
１番・左・佐野
２番・右・関根
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・中・桑原
７番・遊・大和
８番・捕・伊藤光
９番・投・ガゼルマン
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
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