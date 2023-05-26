練習で笑顔を見せる小笠原

◇２６日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は今季５戦５敗中のＤｅＮＡを本拠地に迎えての対戦。福永裕基内野手がスタメンを外れ、村松開人内野手と龍空内野手が二遊間を組む。先発は小笠原慎之介投手。今季４勝目を目指す。

【ＤｅＮＡ】

１番・左・佐野

２番・右・関根

３番・三・宮崎

４番・二・牧

５番・一・ソト

６番・中・桑原

７番・遊・大和

８番・捕・伊藤光

９番・投・ガゼルマン

【中日】

１番・中・岡林

２番・二・村松

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・一・ビシエド

６番・左・大島

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・小笠原