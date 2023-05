『黄金の私の人生』『秘密の森』のシン・へソン、『梨泰院クラス』『ユミの細胞たち』『マイネーム:偽りと復讐』のアン・ボヒョンが共演するNetflixシリーズ『生まれ変わってもよろしく』(英題:『See You in My 19th Life』)が6月17日より、Netflixで独占配信されることが決定した。配信日が決定しているイ・ジュノ&イム・ユナ主演のラブロマンス『キング・ザ・ランド』と同日の配信となり、今注目の2つの恋の物語が一挙に始動する。

本作は、前世の記憶を持ち19回目の人生を生きるパン・ジウム(演:シン・へソン)が、18回目の人生で出会った運命の相手ムン・ソハ(演:アン・ボヒョン)と再会する、“運命の相手を探す”転生系ラブロマンス。

“彼女”は、1000年前の人生もすべて記憶しているという不思議な力を持っており、18回目の人生、12歳の“ユン・ジュウォン”として生きている。そんなある日、少年ムン・ソハと出会い、初めて心をときめかせる。2人の距離は次第に近付き、両想いになったのも束の間、ある出来事によりジュウォンは帰らぬ人となってしまう…。

それから数十年。33歳のムン・ソハは、愛する人を失った悲しみから人と深く親しくなることを避けて生きていた。そんな彼のもとに、19回目の人生を生きる“パン・ジウム”が現れ、「私と付き合う?」と大胆な提案をされてしまう。困惑するソハだが、ジウムになぜか、死んでしまったあの初恋の人を重ねてしまい…。前世から続く“運命の恋”は実るのか?時間を超えて運命の相手を探し出す、真っ直ぐで純粋なラブストーリーとなっている。

人気ウェブトゥーン原作の本作は、『恋するアプリ Love Alarm』『Mine』などで注目を集めたイ・ナジョンが演出を担当。キャストはアン・ボヒョン、シン・へソンに加え、『賢い医師生活』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のハ・ユンギョンも出演。パン・ジウムの前世ユン・ジュウォンの妹ユン・チョウォンを演じる。また、『その年、私たちは』『スノードロップ』のアン・ドングも出演。ソハの秘書であり幼なじみのハ・ドユンを演じる。

関連キーワード エンタメ総合