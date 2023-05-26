『アニサマ2023』第4弾出演アーティスト発表 （C）Animelo Summer Live 2023

8月25日・26日・27日の3日間、さいたまスーパーアリーナにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」の第4弾出演アーティストが発表された。

8/25(金)には、YouTubeで音楽活動を開始し、その声とキャラクターが話題となり総再生回数は1億回を突破、そしてTVアニメ『可愛いだけじゃない式守さん』OPテーマに抜擢された「ハニージェットコースター」がSpotifyのプレイリスト「バイラルTOP50」で週間ランキング1位を獲得した「なすお☆」がアニサマ初出演。

8/26(土)には、TVアニメ『リコリス・リコイル』OPテーマ「ALIVE」、TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OPテーマ「コネクト」、TVアニメ『エロマンガ先生』OPテーマ「ヒトリゴト」、TVアニメ『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』OPテーマ「irony」など、多くのアニメ作品に寄り添った楽曲をリリースしているクララとカレンの女性2人組ユニット「ClariS」が4年ぶり3回目の出演に。

8/27(日)には、TVアニメ『呪術廻戦』伏黒恵役、『BANANA FISH』アッシュ・リンクス役など数多くのキャラクターを演じ役者として高い評価を受けおり、アーティストとしても伸びやかなヴォーカルで魅せる圧倒的な歌唱力と、キレのあるダンスを武器に音楽活動でも幅広い表現力を発揮している「内田雄馬」がソロアーティストとして2年連続3回目の出演となる。

8/25(金)

蒼井翔太/麻倉もも/大橋彩香/OxT/GRANRODEO/Co shu Nie/SCREEN mode/TRUE/なすお☆/harmoe/Who-ya Extended/三森すずこ/Liyuu/Liella!/ReoNa/Roselia 他

8/26(土)

愛美/angela/石原夏織/上坂すみれ/岡咲美保/ClariS/鈴木愛奈/スタァライト九九組/TrySail/中島由貴/仲村宗悟/Hero Girls！“サマー”スカイ！プリキュア/Machico/MADKID/Morfonica/Lyrical Lily 他

8/27(日)

ASCA/雨宮天/伊藤美来/内田真礼/内田雄馬/オーイシマサヨシ/小倉唯/saji/鈴木このみ/芹澤優/DIALOGUE+/東山奈央/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会/花澤香菜/halca/Paradox Live/MyGO!!!!!/MOTSU 他

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