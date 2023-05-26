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公明党本部＝東京都新宿区
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5月26日
サミット「Ｇ７結束確認」 首相意義強調、参院予算委
岸田文雄首相は２６日の参院予算委員会で、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）について「国際社会が歴...
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立憲民主党の泉健太代表は２６日の記者会見で、自民、公明両党による連立政権は選挙目当ての野合だとの認識...
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