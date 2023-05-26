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公明、性加害防止提言へ　法改正や新法は「不要」

2023年5月26日 12時35分 (5月26日 12時45分更新)
　公明党本部＝東京都新宿区

　公明党本部＝東京都新宿区

　公明党の石井啓一幹事長は２６日の記者会見で、ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長による性加害問題を巡り、虐待の未然防止に向けた提言を政府に提出すると表明した。現行法で対応できるとして、児童虐待防止法改正や新法制定は不要との考えも示した。

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