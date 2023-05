伝説のボクシング映画『ロッキー』。そのDNAを継承した『クリード』。自身のルーツに向き合った『クリード チャンプを継ぐ男』(2015年)、父・子の2世代に渡る因縁を描いた『クリード 炎の宿敵』(19年)でロッキーのサポートを受けながら、数々の激戦を繰り広げてきたアドニス・クリード。シルベスター・スタローンからサーガを託されたマイケル・B・ジョーダンが主演、初監督を務めた『クリード 過去の逆襲』が本日(26日)より劇場公開。物語の核心に迫る特別映像が解禁となった。

『クリード チャンプを継ぐ男』で全米映画批評家協会賞の主演男優賞など数々の賞を受賞し、マーベル作品『ブラックパンサ―』では悪役エリック・キルモンガーが歴代ヴィランNo.1と絶賛され、一躍トップスターに上り詰めたマイケル・B・ジョーダン。

初監督を務めた本作では、スポーツ映画初、IMAX認証デジタルカメラでの撮影を敢行。ド迫力のファイトシーンは、さらなる飛躍を遂げ、まるでリングサイドにいるかのような圧巻の臨場感を与えている。3月3日より公開された全米では、『ロッキー』&『クリード』サーガ史上最高の興行収入記録を更新し続けている。

映像は、主人公アドニス・クリード役で主演、監督も務めたマイケル・B・ジョーダン、宿敵となる幼なじみデイムを演じたジョナサン・メジャース、シリーズ3作で妻ビアンカを演じたテッサ・トンプソンらが登場し、クリードの秘められた過去と戦いについて紹介していく。

「7年間闘い続けてきた。そして栄光を掴んだ」というアドニスの独白から始まる映像で、マイケル・B・ジョーダンは「『クリード 過去の逆襲』のアドニスは全盛期にいる」と語る。ある日、ジムの経営者としても成功をおさめている彼の前に18年の刑期を終えて出所した幼なじみ、デイムが現れる。

「ふたりの再開によって互いの過去が衝突し 全てが変わる」と指摘するのはジョナサン・メジャース。クリードの秘められた過去によって家族同然だったデイムは最強の敵として立ちはだかることになる。続いて、妻ビアンカを演じるテッサ・トンプソンが「アドニスは幼少期に心に大きな傷を負った」と説明する。そして、幼き日のアドニスとデイムが警官に銃を向けられ両手を挙げる衝撃の映像がインサートされていく。

ジョナサン・メジャースは、「世界チャンピオンになるかどうかはさして重要じゃない。アドニスと闘うことに意味がある」と、人生の全てを奪ったアドニスへの復讐に燃えるデイムの心を代弁。

「恐れを断ち切れ 自責の念も」と、ついに過去の逆襲が一線を越える時が来る。妻のビアンカに「あなたが止めるのよ」と励まされたアドニスは、封印してきた過去と闘うことを決意する。「続編だがすべての起源を描く物語だ 役柄に忠実な描き方を探るのが楽しかった。アドニスの戦いを描き進めることにもやりがいを感じた」というマイケル・B・ジョーダンは、先の来日時に「この物語のテーマのひとつは『赦し』だ」と語っている。アドニスとデイムの“過去”に何があったのか。突然現れた最強の敵とアドニスはどんな死闘を繰り広げるのか。運命のゴングが日本の映画館でも鳴り響く。

(C)2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

