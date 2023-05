『男闘呼組 2023 THE LAST LIVE』愛知公演(C)SANTIN AKI

限定復活した4人組ロックバンド・男闘呼組(成田昭次、高橋和也、岡本健一、前田耕陽)が25日、全国ツアー『男闘呼組 2023 THE LAST LIVE』愛知公演(名古屋国際会議場 センチュリーホール)を開催し、メンバーの成田の故郷でもある名古屋で3000人を熱狂させた。

同ライブは4月28日の大阪フェスティバルホール公演を皮切りに開催されている全国ツアー。約1時間半にわたって、ヒット曲「TIME ZONE」「DAYBREAK」「秋」など、全14曲をパフォーマンスした。

そしてアンコール中、メンバーがサプライズで「夜空ノムコウ」を披露。なんと会場には以前から男闘呼組を慕う中居正広が来場しており、メンバーが中居を紹介すると、会場は驚きと喜びの歓声に包まれた。

さらに、アンコールではRockon Social Clubとしてメンバーが登場し、「ヨッテタカッテ」の曲中に高橋が、今社会的な問題となっているジャニーズ事務所についてコメント。

「今ジャニーズ事務所が大変なことになっているが、俺たちは昔ジャニーズだったことに誇りを持っている。俺たちの名前『男闘呼組』をくれたのもジャニーズだ。いろいろなことを言う人たちがいるけど、それで傷ついている人間もいる。俺たちはこれからもジャニーズを応援するし、皆にも応援してほしい」とファンに想いを伝えた。

全国ツアーはあすも同会場で行われ、結成35周年を迎える8月の東京・日本武道館での『男闘呼組LAST FOREVER』まで約15万人を動員予定。

【セットリスト】

01. ジャニーズ A GO GO

02. ROLLIN’ IN THE DARK

03. CROSS TO YOU

04. 赤ちょうちんでくらせ

05. 自分勝手

06. Midnight Train

07. ロックよ、静かに流れよ

08. TIME ZONE

09. 秋

10. DAYBREAK

11. Foxy Lady

12. Rolling Thunder Baby

13. ヨッテタカッテ

14. パズル

