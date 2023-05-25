速報
ハリケーンズ戦で決勝ゴールを決めたカチャック（１９）を祝福するパンサーズの選手たち＝サンライズ（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）
関連キーワード
大谷は４打数１安打１打点 吉田は４打数１安打
▽エンゼルス―レッドソックス（２４日・アナハイム）
エンゼルスの大谷は「３番・指名打者」で出場し...
5月25日
サッカー日本代表に三笘、久保ら ６月に２試合、初招集３人
日本サッカー協会は２５日、国際親善試合に臨む日本代表に三笘（ブライトン）久保（レアル・ソシエダード）...
鈴木、千賀から適時二塁打 千賀３敗、大谷が１２号
【シカゴ共同】米大リーグは２４日、各地で行われ、カブスの鈴木は本拠地シカゴでのメッツ戦に「５番・右翼...
イニエスタ退団を発表、Ｊ１神戸 元スペイン代表の世界的名手
サッカーＪ１神戸は２５日、元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタ（３９）が退団すると発表した。７月...
カブス鈴木、３打数１安打１打点 メッツ千賀は５回６安打３失点
▽カブス―メッツ（２４日・シカゴ）
カブスの鈴木は「５番・右翼」で出場し、３打数１安打１打点１得...
マッチプレー、古江は白星発進 米女子ゴルフ
米女子ゴルフのバンクオブホープ・マッチプレーは２４日、ネバダ州ラスベガスのシャドークリークで１次リー...