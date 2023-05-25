本文へ移動

名古屋グランパス・森下龍矢ら3人が日本代表初選出 三笘薫、久保建英も順当選出

2023年5月25日 14時29分

このエントリーをはてなブックマークに追加
森下龍矢

森下龍矢

　日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２５日、６月中旬の国際親善試合２試合に臨む日本代表メンバーを発表した。名古屋のＤＦ森下龍矢のほか、ＭＦ／ＦＷ川村拓夢（広島）、川崎颯太（京都）が初選出された。日本代表は６月１５日にエルサルバドル（豊田ス）、２０日にペルー（パナスタ）と対戦する。
　メンバーは以下の通り。
【ＧＫ】
シュミット・ダニエル（シントトロイデン）
中村　航輔（ポルティモネンセ）
大迫　敬介（広島）
【ＤＦ】
谷口　彰悟（アルラヤン）
板倉　滉（ボルシア）
森下　龍矢（名古屋）
伊藤　洋輝（シュツットガルト）
瀬古　歩夢（グラスホッパー）
菅原　由勢（ＡＺ）
【ＭＦ／ＦＷ】
遠藤　航（シュツットガルト）
伊東　純也（スタッド・ランス）
浅野　拓磨（ボーフム）
古橋　亨梧（セルティック）
守田　英正（スポルティング）
川辺　駿（グラスホッパー）
鎌田　大地（フランクフルト）
相馬　勇紀（カザピア）
三笘　薫（ブライトン）
前田　大然（セルティック）
旗手　怜央（セルティック）
堂安　律（フライブルク）
上田　綺世（ブルージュ）
川村　拓夢（広島）
中村　敬斗（ＬＡＳＫ）
久保　建英（レアルソシエダ）
川崎　颯太（京都）
【あわせて読みたい】
◆古橋亨梧が昨年9月以来の日本代表復帰 スコットランドで25得点、年間最優秀選手に
◆大迫勇也と古橋亨梧の代表復帰あるか 森保監督「可能性ある」25日メンバー発表
◆日本代表進化へ“血の入れ替え”選んだ森保監督

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ