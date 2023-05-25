本文へ移動

ブルージェイズ菊池は５回５失点　レイズ戦、試合３―７

2023年5月25日 10時51分 (5月25日 11時05分更新)
　レイズ戦に先発し、５回８安打５失点で２敗目を喫したブルージェイズ・菊池＝セントピーターズバーグ（ゲッティ＝共同）

　レイズ戦に先発し、５回８安打５失点で２敗目を喫したブルージェイズ・菊池＝セントピーターズバーグ（ゲッティ＝共同）

　▽レイズ―ブルージェイズ（２４日・セントピーターズバーグ）
　ブルージェイズの菊池は先発して５回を投げ、２本塁打を含む８安打５失点で２敗目（５勝）を喫した。５三振、２四球で防御率４・５６。試合は３―７だった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧