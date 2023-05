タリーズコーヒーは、『ハリー・ポッター』とコラボレーションしたドリンクやグッズを6月7日より発売する。サマーシーズンにあわせたドリンクは、『ハリー・ポッター フローズンミルクティー トリークルタルト』。イギリスの伝統菓子であり、ハリー・ポッターの好物をモチーフにした一杯となっている。

タリーズでは、「Magical Coffee Time」と題し、2021年のホリデー、2022年のハロウィンに、ハリー・ポッター魔法ワールドの世界観を店舗を中心に提供してきた。今回は「Discover the Wizarding World」をテーマに、サマーシーズンを盛り上げる。

コラボドリンク『ハリー・ポッター フローズンミルクティー トリークルタルト』は、ミルクティー風味のフローズンドリンク。レモンピールのほろ苦さと爽やかさのなかに、ほんのりスパイスが香るオリジナルソースと、ホイップクリームの上にトッピングされたクッキーは、食感のアクセントに。専用カップで提供され、Tallサイズのみ750円にて販売。

また、同商品を注文すると、ハリー・ポッターの相棒である“ヘドウィグ”のミニポーチ(1200円)が購入可能。カードやリップクリームなどの小物が入るサイズで、バッグ等につけて持ち歩くことができる。

ほかにもコラボグッズは4アイテムを展開。タリーズで人気のくまのぬいぐるみ“ベアフル”も、ホグワーツ魔法魔術学校のエンブレムがプリントされた黒いTシャツを着用している。

オンラインストアと赤坂店限定アイテムとして、『ラバーコースター(ホグワーツ特急)』(1枚990円)と『タオルマフラー(グリフィンドール)』もラインナップ。両商品とも、7日11時より発売で、購入は1商品につき2個まで。

