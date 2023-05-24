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名古屋グランパスはリーグ戦から先発全員入れ替え 18歳MF甲田英将ら若手主体に ルヴァン杯神戸戦

2023年5月24日 17時58分

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ＭＦ甲田

ＭＦ甲田

◇２４日　ＪリーグＹＢＣルヴァン杯１次リーグＣ組第５節　名古屋―神戸（豊田ス）
　名古屋グランパスは２０日のリーグ広島戦（同）から先発を全員入れ替えし、ＭＦ甲田英将（１９）、特別指定のＭＦ倍井謙（２２）＝関学大＝らユース出身・所属選手が１１人中８人をしめる構成となった。
　すでに１次リーグ突破を決めていることもあり、若手選手主体のメンバー構成。リーグ戦出場のチャンスをつかむため、イレブンは長谷川健太監督へのアピールを狙う。
両チームのメンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫ武田洋平
ＤＦ河面旺成
ＤＦ吉田温紀
ＤＦ長田涼平
ＭＦ鈴木陽人
ＭＦ山田陸
ＭＦ豊田晃大
ＭＦ甲田英将
ＦＷ榊原杏太
ＦＷ貴田遼河
ヴィッセル神戸
ＧＫ坪井湧也
ＤＦ高橋祥平
ＤＦ尾崎優成
ＤＦ寺阪尚悟
ＭＦサンペール
ＭＦ泉柊椰
ＭＦ扇原貴宏
ＭＦ中坂勇哉
ＭＦジェアンパトリッキＦＷ冨永虹七
ＦＷリンコン

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