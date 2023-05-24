ＭＦ甲田

◇２４日 ＪリーグＹＢＣルヴァン杯１次リーグＣ組第５節 名古屋―神戸（豊田ス）

名古屋グランパスは２０日のリーグ広島戦（同）から先発を全員入れ替えし、ＭＦ甲田英将（１９）、特別指定のＭＦ倍井謙（２２）＝関学大＝らユース出身・所属選手が１１人中８人をしめる構成となった。

すでに１次リーグ突破を決めていることもあり、若手選手主体のメンバー構成。リーグ戦出場のチャンスをつかむため、イレブンは長谷川健太監督へのアピールを狙う。

両チームのメンバーは次の通り

名古屋グランパス

ＧＫ武田洋平

ＤＦ河面旺成

ＤＦ吉田温紀

ＤＦ長田涼平

ＭＦ鈴木陽人

ＭＦ山田陸

ＭＦ豊田晃大

ＭＦ甲田英将

ＦＷ榊原杏太

ＦＷ貴田遼河

ヴィッセル神戸

ＧＫ坪井湧也

ＤＦ高橋祥平

ＤＦ尾崎優成

ＤＦ寺阪尚悟

ＭＦサンペール

ＭＦ泉柊椰

ＭＦ扇原貴宏

ＭＦ中坂勇哉

ＭＦジェアンパトリッキＦＷ冨永虹七

ＦＷリンコン