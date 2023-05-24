名古屋グランパスはリーグ戦から先発全員入れ替え 18歳MF甲田英将ら若手主体に ルヴァン杯神戸戦
2023年5月24日 17時58分
◇２４日 ＪリーグＹＢＣルヴァン杯１次リーグＣ組第５節 名古屋―神戸（豊田ス）
名古屋グランパスは２０日のリーグ広島戦（同）から先発を全員入れ替えし、ＭＦ甲田英将（１９）、特別指定のＭＦ倍井謙（２２）＝関学大＝らユース出身・所属選手が１１人中８人をしめる構成となった。
すでに１次リーグ突破を決めていることもあり、若手選手主体のメンバー構成。リーグ戦出場のチャンスをつかむため、イレブンは長谷川健太監督へのアピールを狙う。
両チームのメンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫ武田洋平
ＤＦ河面旺成
ＤＦ吉田温紀
ＤＦ長田涼平
ＭＦ鈴木陽人
ＭＦ山田陸
ＭＦ豊田晃大
ＭＦ甲田英将
ＦＷ榊原杏太
ＦＷ貴田遼河
両チームのメンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫ武田洋平
ＤＦ河面旺成
ＤＦ吉田温紀
ＤＦ長田涼平
ＭＦ鈴木陽人
ＭＦ山田陸
ＭＦ豊田晃大
ＭＦ甲田英将
ＦＷ榊原杏太
ＦＷ貴田遼河
ヴィッセル神戸
ＧＫ坪井湧也
ＤＦ高橋祥平
ＤＦ尾崎優成
ＤＦ寺阪尚悟
ＭＦサンペール
ＭＦ泉柊椰
ＭＦ扇原貴宏
ＭＦ中坂勇哉
ＭＦジェアンパトリッキＦＷ冨永虹七
ＦＷリンコン
ＧＫ坪井湧也
ＤＦ高橋祥平
ＤＦ尾崎優成
ＤＦ寺阪尚悟
ＭＦサンペール
ＭＦ泉柊椰
ＭＦ扇原貴宏
ＭＦ中坂勇哉
ＭＦジェアンパトリッキＦＷ冨永虹七
ＦＷリンコン
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