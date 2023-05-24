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１４人乗り船出火、全員救助　鹿児島沖、１時間半後に沈没

2023年5月24日 17時30分 (5月24日 17時41分更新)
　２４日午後１時４０分ごろ、鹿児島県薩摩川内市の下甑島沖で、瀬渡し船「未来丸」から出火したと１１８番があった。乗客乗員１４人は付近を航行していた船舶に救助された。全員、命に別条はない。未来丸は約１時間半後に沈没した。
　第１０管区海上保安本部（鹿児島）が詳しい状況を調べている。

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