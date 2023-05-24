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東北電力女川原発２号機（宮城県）の再稼働差し止めの請求を棄却した仙台地裁判決を受け、原告側の同県石巻...
5月24日
「円珍文書」世界の記憶登録審議 ユネスコ、白山ジオパークも議論
パリで開催中の国連教育科学文化機関（ユネスコ）執行委員会は２４日の審議を始めた。重要な文書や絵画など...
吉野家、パワハラ巡り謝罪 被害者と和解、研修を誓約
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暗号資産投資、不正勧誘疑い逮捕 男女９人、２千人から７億集金か
暗号資産（仮想通貨）への投資を不正に勧誘したとして、大阪府警は２４日、特定商取引法違反（書面不交付、...
接種と死亡、因果関係を認定 新型コロナ、徳島大が解剖
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１メートルからとどめの１発 ９３年のカンボジア文民警官襲撃
カンボジア国連平和維持活動（ＰＫＯ）で１９９２～９３年に派遣された日本人文民警察官の隊長を務めた元警...